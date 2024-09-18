النائبالعرموطي:سنطالب بإلغاء ضريبة الخصاونة على سيارات الكهرباء

النائبالعرموطي:سنطالب بإلغاء ضريبة الخصاونة على سيارات الكهرباء
التاريخ
9/18/2024 5:22:20 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال النائب صالح العرموطي ننظر بترقب وقلق لتشكيل الحكومة القادمة يجب اختيار الوزراء ممن لهم قواعد شعبية.
العرموطي: سنطالب بإلغاء ضريبة الخصاونة على سيارات الكهرباء.
العرموطي: تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن تشمل أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني لمواجهة الحكومة المتطرفة في الاحتلال.
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