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النائبالعرموطي:سنطالب بإلغاء ضريبة الخصاونة على سيارات الكهرباء

9/18/2024 5:22:20 AM
(MENAFN- Amman Net) قال النائب صالح العرموطي ننظر بترقب وقلق لتشكيل الحكومة القادمة يجب اختيار الوزراء ممن لهم قواعد شعبية.

العرموطي: سنطالب بإلغاء ضريبة الخصاونة على سيارات الكهرباء.

العرموطي: تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن تشمل أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني لمواجهة الحكومة المتطرفة في الاحتلال.


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