مسؤولون في فتح يكشفون ل PNN: عن شروط عودة من تم استبعادهم من الحركة في اطار جهد توحيدها

MENAFN - Palestine News ) رام الله| خاص PNN/ كشفم أنه تم الاتفاق في الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا لأعضاء المجلس الثوري المتواجدين على أرض الوطن وأعضاء من اللجنة المركزية لفتح وأمانة سر المجلس الاستشاري على الالتزام بالتوصيات التي قدمتها اللجنة التي جرى استحداثها قبل فترة بشأن الأعضاء الذين تم استبعادهم من حركة فتح، وكانت عقدت عدة اجتماعات وخلصت لتوصيات قدمتها للمركزية، وتم إقرارها.

وكشف صيدم خلال مقابلة خاصة مع مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN أنه سيتم النظر في الحالات بشكل فردي، وفقا لعدد من الشروط، أهمها: ألا يكون أولئك الذين يتقدمون بطلب العودة للحركة قد ارتكبوا أي جنح أو جرائم، أو تحالفوا مع من هم خارج الحركة، أو تحالفوا مع قوى اقليمية أو دولية ضد فتح، وتم بالإجماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير، حرصا على استعادة وحدة البيت الفتحاوي، واستعادة الكوادر الذي استبعدوا في الفترة الماضية.

من جهته، نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير أكد أن الحديث يدور عن لملمة شمل الحركة بما فيه بعض الأخوة الذين ربما ارتكبوا مخالفات لها علاقة بالانتخابات أو قضايا حركية أخرى ، وكل ذلك يأتي في سياق لم شمل الحركة بناء على قواعد محددة، مشددا على أن هذا الأمر ما زال في أروقة الحركة ولم يصل للنضوج التام ولا لاتخاذ قرار، لسبب رئيسي مفاده أن اتخاذ القرارت لا يأتي عبر اجتماع تشاوري أو تحضيري للمتواجدين من الثوري وإنما يتم اتخاذ القرارات ضمناطار، أي من خلال اللجنة المركزية في اجتماع رسمي أو المجلس الثوري في دورة له.

وأكد الزعارير خلال حديثه مع مراسلة PNN أن اللجنة المشكلة لمعالجة أمر من تم استبعادهم من الحركة، قد اجتمعت ورفعت توصياتها، وتم إقرارها من ناحية مبدئية، ولكن لم تتم المباشرة بتنفيذها بشكل رسمي.





ردا على هذا السؤال، قال الزعارير إن المجلس الثوري حينما يجتمع يمتلك القدرة والحق بالحديث عن أي قضية حركية على نحو عام بصفة القرار، وأي قضية وطنية أو سياسية بصفة التوصية.

وبشأن القرارات الداخلية التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع لحركة فتح ، أوضح صيدم أن هذا الاحتماع التئم لدراسة الوضع الداخلي واتخاذ الخطوات العملية لتمتين البيت الفتحاوي، كما أعيد النقاش لضرورة تنفيذ ما صدر عن الدورات السابقة للمجلس الثوري، مشيرا إلى أنه تم تطبيق بعض هذه القرارات، وبقي قرارات موضع التنفيذ، وبناء عليه تم تشكيل لجنة للمتابعة.

ولفت صيدم أنه تم التعريج على هيئة التعبئة والتنظيم ومجلس الإعلام الحركي والمجلس المالي، وقرارات أخرى كانت صادرة عن الدورة الثامنة ، وسيكون هناك متابعة لتنفيذها خلال الدورة القادمة، التي يجري التحضير لانعقادها الشهر المقبل.

وعن أهمية هذه الدورة للمجلس الثوري ، شدد صيدم على أن مكانة فتح في العمل الوطني تحتاج دائما أن تكون معها الحركة أكثر قدرة على مواكبة التحديات، وبناء عليه فإن اللقاء الذي عقد جاء في إطار الحرص علىاستنهاض البيت الفتحاوي ومواجهة التحديات، لذلك تم اتخاذ قرار أن تبقى الحركة بكافة أطرها في حالة انعقاد دائم، مع الحرص على تنفيذ القرارات والتحضير للدورة القادمة، مضيفا أن الهدف من كل ذلك أن تكون حركة فتح حاضرة في المستوى الذي يتوقعه الكادر، لمواجهة التحديات،والمخطط الصهيوني القائم على الترحيل والاستنزاف وتخويف الفلسطينيين بغرض تهجيرهم وتطبيق الرؤية الصهيونية بإزاحة الكل الفلسطيني.

الزعارير أشار إلى أن الاجتماع الموسع لحركة فتح تم فيه نقاش مجمل الأوضاع الميدانية لا سيما ما يتعلق بحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والعدوان المستمر في الضفة، إضافة للشأن الداخلي، وآلية تصليب وتماسك الحركة بشكل كامل، ناهيك عن التحديات الوطنية بما فيها الحوار الوطني في اطار منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني ، كما تم الحديث في توجهات متعددة، بعضها وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الثوري في دوراته السابقة وتسريع تنفيذها.

وأضاف الزعاير أنه تم بحث التحضير الدقيق للدورة الثانية عشرةللمجلس الثوري المتوقعة في شهر اكتوبر القادم بعد عودة الرئيس محمود عباس من نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بما يؤدي بشكل مباشر إلى رفع مستوى التحدي والجهوزية لحركة فتح في هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والقوى الوطنية بحد ذاتها، واصفا الاجتماعات التي عقدت بأنها كانت ايجابية وحيوية، وسيصار إلى العمل على ديمومتها خلال الأسبوع القادم، من أجل استكمال القرارات والتوجهات بشكل ناضج، الأمر الذي يرفع من مستوى الحركة بشكل كامل.



