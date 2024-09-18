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الشرطة تكشف ملابسات عملية سطو وقعت في بيت لحم وتقبض على 3 خاطفين في اريحا

9/18/2024 3:14:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - كشفت الشرطة و الأجهزة الأمنية فجر اليوم ملابسات عملية سطو وخطف أحد الأشخاص في بيت لحم يوم أمس وتمكنت من تحرير الشخص المخطوف.

وقال العقيد لؤي ازريقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن شرطة المباحث العامة في أريحا وبيت لحم تمكنت من القبض على الخاطفين ضمن جهد وبحث متواصل في عدد من المواقع وضبط 3 مركبات استخدمت في تنفيذ عملية السطو والاختطاف حيث تبين أن سبب السطو والاختطاف هو الابتزاز المالي.

واضاف العقيد ازريقات أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول مع الخاطفين الثلاثة وكل من قدم لهم المساعدة.


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