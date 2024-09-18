الشرطة تكشف ملابسات عملية سطو وقعت في بيت لحم وتقبض على 3 خاطفين في اريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - كشفت الشرطة و الأجهزة الأمنية فجر اليوم ملابسات عملية سطو وخطف أحد الأشخاص في بيت لحم يوم أمس وتمكنت من تحرير الشخص المخطوف.
وقال العقيد لؤي ازريقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن شرطة المباحث العامة في أريحا وبيت لحم تمكنت من القبض على الخاطفين ضمن جهد وبحث متواصل في عدد من المواقع وضبط 3 مركبات استخدمت في تنفيذ عملية السطو والاختطاف حيث تبين أن سبب السطو والاختطاف هو الابتزاز المالي.
واضاف العقيد ازريقات أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول مع الخاطفين الثلاثة وكل من قدم لهم المساعدة.
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