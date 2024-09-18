جلالة الملك عبد الله يجدد تأكيد التزامه بتطوير قطاع الطاقة في الأردن

(MENAFN
) في يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر, جدد جلالة الملك عبد الله تأكيد التزامه بتطوير قطاع الطاقة في الأردن كجزء من مبادرة شاملة تهدف إلى تأمين مستقبل الطاقة في البلاد, تسعى رؤيته إلى جعل الأردن رائدًا إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة, مع تعزيز الأمن الطاقي للامة ورفع مكانته على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.
كما إن التركيز الملكي على الطاقة يتضح بجلاء في مجموعة من التوجيهات التي صدرت للحكومة, والتي تحدد استراتيجية استباقية لجذب الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين, تبرز هذه التوجيهات الحاجة إلى تحديث مستمر لإطار الاستثمار في صناعة التعدين في الأردن, لضمان توافقه مع الأهداف الشاملة لتحديث الاقتصاد, في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جعفر حسن, أكد جلالته على الدور الحيوي للتعدين كعامل محفز للنمو الاقتصادي, دعا الحكومة إلى الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية الغنية في الأردن, وتوجيه الاستثمارات نحو الاستخدام التجاري والصناعي السريع لهذه الموارد, بما في ذلك الغاز الطبيعي, بالإضافة إلى ذلك, شدد الملك على أهمية توسيع إنتاج الطاقة المتجددة والخضراء, مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر, الذي يقدم إمكانيات كبيرة لتحقيق تقدم في تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة.
كذلك تماشيًا مع هذه الرؤية, تشارك وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنشاط في مبادرات الاستكشاف بهدف كشف الموارد المعدنية في مختلف مناطق الأردن, تهدف هذه الجهود إلى وضع البلاد على الخريطة كلاعب رئيسي في الصناعات التعدينية الإقليمية والعالمية, تهدف استراتيجية الطاقة للفترة 2020-2030, التي تحمل عنوان "الاكتفاء الذاتي", إلى تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في إجمالي مزيج الطاقة, حاليًا, تصل هذه المساهمة إلى 27 في المائة, مع أهداف طموحة تتجاوز 31 في المائة بحلول عام 2030, وقد تصل إلى 50 في المائة في المستقبل.
في حين لاحظ خبراء قطاع الطاقة أن التركيز القوي للملك على هذا المجال يعكس فهمًا عميقًا لدوره الحيوي في المشهد الاقتصادي للبلاد, يجادلون بأن مصادر الطاقة البديلة تمثل فرصة واعدة للتنمية الاقتصادية, ويشددون على أهمية استغلال الموارد المتجددة المتاحة في المملكة, علاوة على ذلك, يعتقدون أن الاستفادة من المزايا الجغرافية للأردن يمكن أن تسهل الاستغلال الفعال للثروات المعدنية المتاحة في جميع أنحاء البلاد, يهدف هذا التركيز الاستراتيجي ليس فقط إلى تحقيق الاستقلال الطاقي ولكن أيضًا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للأردن.
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