المستوطنين اقتحموا قبر يوسف: مواجهات و اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN /
تصدى المواطنون الفلسطينيون فجر اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمنطقة الشرقية في نابلس.
وقام المواطنون بالتصدي لقوات الاحتلال وحافلات المستوطنين خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومنطقة قبر يوسف.
واطلق مسلحون فلسطينيون من استهداف قوات الاحتلال
بالرصاص بمحور شارع عمان محققين إصابات مؤكدة.
وتركزت المواجهات و الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف ومنطقة السوق.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الطواقم الطبية أثناء محاولتها إخلاء حالة مرضية لطفلة في شارع عمان شرق مدينة نابلس.
وأصدر المستوطنون أصواتا صاخبة خلال أداءهم طقوسا تلمودية داخل قبر يوسف.
كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات السكنية في محيط شارع عمان وقبر يوسف.
وتعمدت جرافة الاحتلال تدمير ممتلكات الأهالي خلال اقتحام المنطقة الشرقية.
واقتحمت حافلات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، لأداء طقوس تلمودية في قبر يوسف.
و تزامن الاقتحام ذلك مع تحليق مكثف لطائرة استطلاع تابعة للاحتلال على ارتفاع منخفض أعلى شارع السوق في مخيم بلاطة.
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