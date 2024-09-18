Wednesday, 18 September 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستوطنين اقتحموا قبر يوسف: مواجهات و اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

9/18/2024 2:17:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN / تصدى المواطنون الفلسطينيون فجر اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمنطقة الشرقية في نابلس.

وقام المواطنون بالتصدي لقوات الاحتلال وحافلات المستوطنين خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومنطقة قبر يوسف.

واطلق مسلحون فلسطينيون من استهداف قوات الاحتلال
بالرصاص بمحور شارع عمان محققين إصابات مؤكدة.

وتركزت المواجهات و الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف ومنطقة السوق.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الطواقم الطبية أثناء محاولتها إخلاء حالة مرضية لطفلة في شارع عمان شرق مدينة نابلس.

وأصدر المستوطنون أصواتا صاخبة خلال أداءهم طقوسا تلمودية داخل قبر يوسف.

كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات السكنية في محيط شارع عمان وقبر يوسف.

وتعمدت جرافة الاحتلال تدمير ممتلكات الأهالي خلال اقتحام المنطقة الشرقية.

واقتحمت حافلات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، لأداء طقوس تلمودية في قبر يوسف.

و تزامن الاقتحام ذلك مع تحليق مكثف لطائرة استطلاع تابعة للاحتلال على ارتفاع منخفض أعلى شارع السوق في مخيم بلاطة.

MENAFN18092024000205011050ID1108686028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث