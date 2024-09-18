المستوطنين اقتحموا قبر يوسف: مواجهات و اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

MENAFN - Palestine News )تصدى المواطنون الفلسطينيون فجر اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمنطقة الشرقية في نابلس.

وقام المواطنون بالتصدي لقوات الاحتلال وحافلات المستوطنين خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومنطقة قبر يوسف.

واطلق مسلحون فلسطينيون من استهداف قوات الاحتلال

بالرصاص بمحور شارع عمان محققين إصابات مؤكدة.

وتركزت المواجهات و الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف ومنطقة السوق.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الطواقم الطبية أثناء محاولتها إخلاء حالة مرضية لطفلة في شارع عمان شرق مدينة نابلس.

وأصدر المستوطنون أصواتا صاخبة خلال أداءهم طقوسا تلمودية داخل قبر يوسف.

كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات السكنية في محيط شارع عمان وقبر يوسف.

وتعمدت جرافة الاحتلال تدمير ممتلكات الأهالي خلال اقتحام المنطقة الشرقية.

واقتحمت حافلات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، لأداء طقوس تلمودية في قبر يوسف.

و تزامن الاقتحام ذلك مع تحليق مكثف لطائرة استطلاع تابعة للاحتلال على ارتفاع منخفض أعلى شارع السوق في مخيم بلاطة.