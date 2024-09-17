عومير بارتوف: عن التحولات المقلقة في المجتمع الإسرائيلي (2 - 3)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

عومير بارتوف* - (الغارديان) 13/8/2024

في 30 نيسان (أبريل) 1956، ألقى موشيه ديان، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك، خطابًا قصيرًا سيصبح أحد أشهر الخطابات في تاريخ إسرائيل. وكان يخاطب المشيعين في جنازة روعي روثبرغ، وهو ضابط أمن شاب في كيبوتس "ناحال عوز" الذي كان قد تأسس حديثًا، حيث أنشأه الجيش الإسرائيلي في العام 1951 ثم أصبح مجتمعاً مدنياً بعد ذلك بعامين. كان الكيبوتس يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود مع قطاع غزة، مقابل "حي الشجاعية" الفلسطيني.‏

‏وكان روثبرغ قد قتل في اليوم السابق، وسُحبت جثته عبر الحدود وتم تشويهها قبل إعادتها إلى أيدي الإسرائيليين بمساعدة الأمم المتحدة. وأصبح خطاب ديان في ذلك اليوم بيانًا مبدعًا، يستخدمه كل من اليمين واليسار السياسي على حد سواء حتى يومنا هذا:‏

"صباح أمس قتل روعي. منبهرًا بهدوء الصباح، لم ير أولئك الذين ينتظرون في كمين له على حافة الثلم. دعونا لا نلقِ الاتهامات على القتلة اليوم. لماذا يجب أن نلومهم على كراهيتهم المشتعلة لنا؟ إنهم يسكنون منذ ثماني سنوات في مخيمات اللاجئين في غزة، بينما قمنا أمام أعينهم بتحويل الأرض والقرى التي سكنوا فيها هم وأجدادهم إلى ممتلكات لنا نحن".‏

"‏لا ينبغي أن نطلب دماء روعي من العرب في غزة، وإنما من أنفسنا. كيف أغمضنا أعيننا ولم نواجه مصيرنا بشكل صريح؛ ولم نواجه مهمة جيلنا بكل قسوتها؟ هل نسينا أن هذه المجموعة من الفتيان، الذين يسكنون في ناحال عوز، يحملون على أكتافهم أبواب غزة الثقيلة، التي تزدحم على جانبها الآخر مئات الآلاف من العيون والأيدي التي تصلي من أجل لحظة ضعفنا، حتى يتمكنوا من تمزيقنا -هل نسينا ذلك؟...‏".

"‏نحن جيل الاستيطان؛ من دون خوذة فولاذية وفوهة مدفع، لن نتمكن من زرع شجرة وبناء منزل. لن يعيش أطفالنا إذا لم نحفر الملاجئ، ومن دون الأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة لن نتمكن من تعبيد الطرق وحفر آبار المياه. هناك ملايين اليهود الذين أبيدوا لأنهم لا يملكون أرضًا ينظرون إلينا الآن من رماد التاريخ الإسرائيلي ويأمروننا بالاستيطان وإحياء أرض لشعبنا. ولكن، وراء ثلم الحدود يرتفع محيط من الكراهية والرغبة في الانتقام، في انتظار اللحظة التي سيُضعف فيها الهدوء استعدادنا؛ لليوم الذي نستمع فيه إلى سفراء النفاق المتآمرين، الذين يدعوننا إلى إلقاء أسلحتنا...‏".

‏"دعونا لا نتوانَ عن رؤية الكراهية التي ترافق وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب الذين يسكنون حولنا وينتظرون اللحظة التي يمكنهم فيها الوصول إلى سفك دمائنا. دعونا لا نُدر أعيننا لئلا تضعف أيدينا. هذا هو مصير جيلنا. هذا هو خيار حياتنا -أن نكون مستعدين ومسلحين وقساة وأقوياء. لأنه إذا سقط السيف من قبضتنا، فسوف تُقطع حياتنا".‏









‏هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي الأميركي، مع موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، 1974 - (المصدر)‏



وفي اليوم التالي، سجل ديان خطابه للإذاعة الإسرائيلية. لكن هناك شيئًا كان مفقودًا. لقد ولت الإشارة إلى اللاجئين الذين يشاهدون اليهود وهم يزرعون الأراضي التي طردوا منها، والذين لا ينبغي لومهم على كراهيتهم للذين جردوهم من أملاكهم. وعلى الرغم من أنه نطق بهذه السطور في الجنازة وكتبها لاحقًا، اختار ديان حذفها من النسخة المسجلة. كان هو أيضًا يعرف هذه الأرض قبل العام 1948. واستذكر القرى والبلدات الفلسطينية التي دُمرت لخلق متسع للمستوطنين اليهود. وقد فهم بوضوح غضب اللاجئين عبر السياج. لكنه كان يؤمن أيضًا إيمانًا راسخًا بكل من الحق والحاجة الملحة للاستيطان اليهودي وإقامة الدولة. في الصراع بين معالجة الظلم والاستيلاء على الأرض، اختار جانبه، مع معرفته أنه حكَم على شعبه بالاعتماد إلى الأبد على البندقية. كان ديان يعرف جيدًا ما يمكن أن يقبله الجمهور الإسرائيلي. وبسبب تناقضه حول مكان الشعور بالذنب والمسؤولية عن الظلم والعنف، ونظرته الحتمية والمأساوية للتاريخ، انتهى الأمر بنسختين من خطابه إلى جذب توجهات سياسية مختلفة إلى حد كبير.‏

‏بعد عقود لاحقًا، بعد العديد من الحروب الإضافية وأنهار الدماء، عنون ديان كتابه الأخير "هل إلى الأبد يأكل السيف"؟ نُشر الكتاب في العام 1981، وفصّل دوره في التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر قبل عامين. لقد تعلم أخيرًا حقيقة الجزء الثاني من ‏‏الآية التوراتية‏‏ التي أخذ منها عنوان الكتاب: ألم تعلم أنها تكونُ مرارة في الأَخير؟

‏ولكن، في خطابه في العام 1956، بإشاراته إلى حمل بوابات غزة الثقيلة والفلسطينيين الذين ينتظرون لحظة ضعف، كان ديان يلمح إلى ‏‏قصة شمشون التوراتية‏‏. وكما لا بد أن يكون قد تذكر مستمعوه، كان شمشون الإسرائيلي، الذي تُستمد قوته الخارقة من شعره الطويل، معتادًا على زيارة البغايا في غزة. كان الفلستيون، الذين اعتبروه عدوهم اللدود، يأملون في نصب كمين له وراء بوابات المدينة المغلقة. لكن شمشون ببساطة رفع البوابات على كتفيه ومشى حرًا. وكان فقط عندما خدعته عشيقته دليلة وقصت شعره عندما تمكن الفلستيون من القبض عليه وسجنه، ثم جعلوه أكثر عجزًا من خلال خلع عينيه (كما يُزعم أن سكان غزة الذين شوهوا روعي فعلوا ذلك أيضًا). ولكنْ، في عمل شجاع أخير، بينما كان يسخر منه آسروه، يطلب شمشون مساعدة الله، ويقبض على أعمدة الهيكل الذي قادوه إليه، ويهدمه على الحشد المرح المحيط به، مناديًا: "لتمت نفسي مع الفلستيين"!‏

‏ما تزال أبواب غزة هذه راسخة بعمق في المخيلة الصهيونية الإسرائيلية، كرمز للانقسام بيننا وبين "البرابرة". وفي حالة روعي، أكد ديان، "التوق إلى السلام سد أذنيه، ولم يسمع صوت القتل الذي ينتظر في الكمين. كانت أبواب غزة تثقل كاهله وأسقطته".‏

‏في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، خاطب الرئيس إسحاق هرتسوغ الجمهور الإسرائيلي، مستشهدا بالسطر الأخير من خطاب ديان: "هذا هو مصير جيلنا. هذا هو خيار حياتنا -أن نكون مستعدين ومسلحين وقساة وأقوياء. لأنه إذا سقط السيف من قبضتنا، فسوف تقطع حياتنا". وفي اليوم السابق، بعد 67 عامًا من وفاة روعي، كان مقاتلو "حماس" قد قتلوا 15 من سكان كيبوتس "ناحال عوز" واحتجزوا ثماني رهائن. ومنذ الغزو الإسرائيلي الانتقامي لغزة، تم إفراغ حي الشجاعية الفلسطيني المواجه للكيبوتس، حيث كان يعيش 100.000 شخص، من سكانه وتحويله إلى كومة كبيرة من الأنقاض.

* * *

‏‏من بين المحاولات الأدبية النادرة لفضح المنطق القاتم لحروب إسرائيل، ثمة قصيدة عناداد إلدان الاستثنائية في العام 1971 "شمشون يمزق ملابسه"، التي يشق فيها هذا البطل العبري القديم طريقه بالصدام من وإلى غزة، تاركًا الخراب فقط في أعقابه. وقد علمتُ لأول مرة عن هذه القصيدة من مقال آري دوبنوف المتميز باللغة العبرية، "‏‏أبواب غزة‏‏"، الذي نشر في كانون الثاني يناير 2024. شمشون البطل، النبي، الذي أخضع العدو الأبدي للأمة، يتحول في القصيدة إلى ملاك الموت للعدو، موت، كما نتذكر، ينتهي به الأمر إلى أن يجلبه على نفسه أيضًا في عمل انتحاري كبير تردد صداه عبر الأجيال حتى يومنا هذا.‏

عندما ذهبتُ‏

‏إلى غزة، قابلت‏

‏شمشون يخرج وهو يمزق ملابسه‏

‏على وجهه المخدوش تدفقت الأنهار‏

‏وانحنت المنازلُ

ل‏يمُرّ‏

‏آلامه اقتلعت الأشجار وعلِقت في الجذور‏

‏المتشابكة‏

في الجذور كانت خصل من شعره‏‏. ‏

‏لمع رأسه مثل جمجمة منحوتة من الصخر‏

‏ومزقت خطواته المتعثرة دموعي، مشى‏

‏شمشون وهو يجر شمسًا ‏متعبة

زجاج النوافذ والسلاسل المحطمة غرقت في بحر‏

‏غزة. سمعتُ كيف‏

‏تئن الأرض تحت خطواته،‏

‏وكيف قطع أحشاءها. صرخ‏

‏حذاء شمشون حين مشى.‏

ولد إلدان في بولندا في العام 1924 باسم أبراهام بليبرغ، وجاء إلى فلسطين عندما كان طفلاً، وقاتل في حرب العام 1948، وفي العام 1960 انتقل إلى كيبوتس بئيري، على بعد حوالي 4 كيلومترات من قطاع غزة. في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، نجا إلدان البالغ من العمر 99 عامًا وزوجته من مذبحة راح ضحيتها حوالي مائة من سكان الكيبوتس، عندما أبقى على حياتهما المسلحون الذين دخلوا منزلهما لسبب غير مفهوم.‏

بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، في أعقاب النجاة الغامضة والمعجزة لهذا الشاعر، تمت مشاركة عمل مختلف له على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. لأنه بدا كما لو أن إلدان، وهو مؤرخ قديم للحزن والألم الناجم عن القمع والظلم، قد تنبأ بالكارثة التي حلت بمنزله. في العام 2016، كان قد نشر مجموعة من القصائد تحت عنوان "السادسة ساعة الفجر". كانت تلك هي الساعة التي بدأ فيها هجوم "حماس". ويحتوي الكتاب على قصيدة مروعة عنوانها "على جدران بئيري"، حدادًا على وفاة ابنته بسبب المرض (في العبرية اسم الكيبوتس يعني أيضا "بئري").‏

‏في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بدا أن القصيدة تتنبأ بشكل مخيف بالدمار وأنها تنقل وجهة نظر معينة عن الصهيونية، باعتبارها نشأت في كارثة الشتات واليأس، وجلبت الأمة إلى أرض ملعونة حيث الآباء والأمهات يدفنون أولادهم، ومع ذلك يتمسكون بالأمل في طلوع فجر جديد ومفعم بالأمل:‏

على جدران بئيري كتبتُ قصتها

من أصولٍ وأعماقٍ مزقها البردُ

حين قرأوا ما كان يحدث في ألم، وأضواؤها

تهاوت في الضباب وظلام الليل، وصوت عواء أنجبته

صلاة، لأن أبناءها سقطوا وأُغلق

دون نعمة السماء باب، يتنفسون الحزن والخراب.

من سيواسي الآباء الذين بلا عزاء، حيث ثمة لعنة

تهمس: "لا يكن هناك ندى ولا مطر، ابكِ إن استطعت"

ثمة وقت يزأر فيه الظلام، لكن هناك فجر وإشراق.



‏مثل تأبين ديان لروعي، تعني "على جدران بئيري" أشياء مختلفة للأشخاص المختلفين. هل يجب أن تُقرأ على أنها رثاء لتدمير كيبوتس جميل وبريء في الصحراء، أم أنها صرخة ألم على الثأر الدموي الذي لا نهاية له بين شعبي هذه الأرض؟ لم يخبرنا الشاعر بالمعنى الذي يقصده، كما هي طريقة الشعراء. بعد كل شيء، كتب هذا منذ سنوات في رثاء ابنته الحبيبة. ولكن بالنظر إلى سنواته العديدة من العمل الهادئ والدقيق والحارق، لا يبدو مفرطًا في الخيال الاعتقاد بأن القصيدة كانت دعوة إلى المصالحة والتعايش، بدلاً من المزيد من دورات سفك الدماء والانتقام.‏

* * *

كما يحدث، لدي علاقة شخصية بكيبوتس بئيري. إنه المكان الذي نشأت فيه زوجة ابني، وكانت رحلتي إلى إسرائيل في حزيران (يونيو) في المقام الأول لزيارة التوأمين -حفيديّ- اللذين جلبتهما إلى العالم في كانون الثاني (يناير) 2024. ومع ذلك، تم التخلي عن الكيبوتس. انتقل ابني وزوجة ابني وطفلاهما إلى شقة شاغرة قريبة مع عائلة من الناجين -من الأقارب المقربين، الذين ما يزال والدهم محتجزًا كرهينة- في ما جمع مزيجًا لا يمكن تصوره من الحياة الجديدة والحزن الذي لا يطاق في منزل واحد.‏

‏بالإضافة إلى رؤية العائلة، جئت أيضًا إلى إسرائيل لمقابلة الأصدقاء. كنت آمل أن أفهم ما حدث في البلد منذ بدء الحرب. لم تكن المحاضرة المجهضة في جامعة بن غوريون في بئر السبع على رأس جدول أعمالي. ولكن بمجرد وصولي إلى قاعة المحاضرات في ذلك اليوم من منتصف حزيران (يونيو)، فهمت بسرعة أن هذا الوضع المتفجر يمكن أن يوفر أيضًا بعض الأدلة لفهم عقلية الجيل الأصغر من الطلاب والجنود.‏

‏بعد أن جلسنا وشرعنا في الحديث، أصبح واضحًا لي أن الطلاب يريدون أن يُسمع صوتهم، وأنه لا أحد، ربما حتى أساتذتهم ومديري جامعاتهم، كان مهتماً بالاستماع. وقد أشعل فيهم وجودي، ومعرفتهم الغامضة بانتقادي للحرب، دافعًا إلى أن يشرحوا لي، ولكن ربما أيضًا لأنفسهم، ما كانوا منخرطين فيه كجنود وكمواطنين.‏









‏عائلات فلسطينية شردها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - (أرشيفية)

قفزت امرأة شابة، عادت مؤخرًا من الخدمة العسكرية الطويلة في غزة، إلى المسرح وتحدثت بقوة عن الأصدقاء الذين فقدتهم، والطبيعة الشريرة لـ"حماس"، وحقيقة أنها ورفاقها كانوا يضحون بأنفسهم لضمان سلامة مستقبل البلد. وفي حالة من الذهول عميق، شرعت في البكاء في منتصف خطابها ونزلت عن المسرح. ورفض شاب، متماسك وفصيح اللسان، اقتراحي بأن انتقاد السياسات الإسرائيلية لم يكن بالضرورة مدفوعًا بمعاداة السامية. ثم انطلق في عرض مسح موجز لتاريخ الصهيونية كرد على معاداة السامية وكمسار سياسي لا يحق لأي أحد من غير اليهود إنكاره. وفي حين أنهم كانوا منزعجين من آرائي ومنزعجين من تجاربهم الأخيرة في غزة، إلا أن الآراء التي عبر عنها الطلاب لم تكن استثنائية بأي حال من الأحوال. لقد عكسوا رؤية قطاعات أكبر بكثير من الرأي العام في إسرائيل.‏

‏مع علمهم بأنني كنتُ قد حذرت سابقًا من الإبادة الجماعية، كان الطلاب حريصين بشكل خاص على إظهار أنهم كانوا إنسانيين، وأنهم ليسوا قتلة. لم يكن لديهم أي شك في أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان، في الواقع، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. لكنهم كانوا مقتنعين أيضًا بأن أي ضرر يلحق بالناس والمباني في غزة كان مبررًا تمامًا، وأن كل ذلك كان خطأ "حماس" لأنها استخدمتهم كدروع بشرية.‏

‏أطلعوني على صور على هواتفهم لإثبات أنهم تصرفوا بشكل مثير للإعجاب تجاه الأطفال، ونفوا وجود أي جوع في غزة، وأصروا على أن ‏‏التدمير المنهجي‏‏ للمدارس والجامعات والمستشفيات والمباني العامة والمساكن والبنية التحتية هو شيء ضروري ومبرر. واعتبروا أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية من الدول الأخرى والأمم المتحدة ليس سوى معاداة للسامية، ببساطة.‏

‏خلافًا لغالبية الإسرائيليين، رأى هؤلاء الشباب تدمير غزة بأعينهم. بدا لي أنهم لم يستوعبوا فقط وجهة نظر معينة أصبحت شائعة في إسرائيل -أن تدمير غزة على هذا النحو كان رداً مشروعاً على هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)- ولكنهم طوروا أيضًا طريقة تفكير كنت قد لاحظتها منذ سنوات عديدة عند دراسة السلوك والنظرة العالمية والتصور الذاتي لجنود الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية. بعد أن يكونوا قد استوعبوا وجهات نظر معينة عن العدو -البلاشفة على أنهم ‏‏دون البشر‏؛ "حماس" على أنهم حيوانات بشرية- وفهم السكان الأوسع على أنهم أقل من البشر وغير مستحقين للحقوق، يميل الجنود الذين يراقبون أو يرتكبون الفظائع إلى نسبتها ليس إلى جيشهم، أو إلى أنفسهم، وإنما إلى العدو.‏

الآلاف من الأطفال قتلوا؟ إنه خطأ العدو. أطفالنا قتلوا؟ هذا بالتأكيد خطأ العدو. إذا ارتكبت "حماس: مجزرة في كيبوتس، فهي نازية. إذا أسقطنا قنابل تزن الواحدة منها 2.000 رطل على ملاجئ اللاجئين وقتلنا مئات المدنيين، فهذا خطأ "حماس" لأنها تختبئ بالقرب من هذه الملاجئ. بعد ما فعلوه بنا، ليس لدينا خيار سوى اجتثاثهم. بعد ما فعلناه بهم، نستطيع أن نتخيل فقط ما سيفعلونه بنا إذا لم ندمرهم. ببساطة ليس لدينا خيار.‏

‏في منتصف تموز (يوليو) 1941، بعد أسابيع فقط من شن ألمانيا ما أعلن هتلر أنه "حرب إبادة" ضد الاتحاد السوفياتي، كتب ضابط صف ألماني إلى الوطن من الجبهة الشرقية:‏

‏"الشعب الألماني يدين بدَين كبير لفوهررنا، لأنه لو جاءت هذه الوحوش، التي هي أعداؤنا هنا، إلى ألمانيا، لكانت قد وقعت جرائم قتل لم يشهد لها العالم مثيلًا من قبل... ما رأيناه... يقترب من حدود المستحيل... وعندما يقرأ المرء صحيفة دير شتورمر (صحيفة نازية) وينظر إلى الصور، فإن هذا مجرد توضيح ضعيف لما نراه هنا والجرائم التي ارتكبها اليهود هنا".‏

ويرسم منشور دعائي للجيش صدر في حزيران (يونيو) 1941 صورة كابوسية مماثلة للضباط السياسيين في "الجيش الأحمر"، والتي سرعان ما اعتبرها العديد من الجنود انعكاسًا للواقع:‏

‏"أي شخص نظر في أي وقت إلى وجه مفوض أحمر يعرف كيف يبدو البلاشفة. هنا ليست هناك حاجة إلى التعبيرات النظرية. سوف نهين الحيوانات إذا وصفنا هؤلاء الرجال اليهود في الغالب بأنهم وحوش. إنهم تجسيد للكراهية الشيطانية والمجنونة ضد البشرية النبيلة جمعاء... (إنهم) كانوا سيضعون نهاية لكل حياة ذات معنى، لو لم يتم وضع سد دون هذا الانفجار في اللحظة الأخيرة".‏ (يُتبع)



‏*عومير بارتوف Omer Bartov:‏‏ (من مواليد إسرائيل في العام 1954) مؤرخ إسرائيلي أميركي. وهو أستاذ ‏‏صموئيل بيسار‏‏ لدراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في ‏‏جامعة براون‏‏، حيث يدرّس منذ العام 2000. ‏وهو مؤرخ ‏‏للهولوكوست‏‏ ويعد من السلطات الرائدة في العالم في ‏‏مجال الإبادة الجماعية‏‏. ‏‏تصفه مجلة "ذا فوروارد ‏‏ بأنه "أحد أبرز علماء الحياة اليهودية في ‏‏غاليسيا‏‏". خدم في الجيش الإسرائيلي خلال حرب البلاد في العام 1973، ضد العديد من جيرانها. خلال حياته المهنية التي استمرت أربعة عقود، كتب العديد من الكتب والمقالات التي تدرس نظام هتلر، مع التركيز بشكل خاص على كيفية عمل الأيديولوجية النازية في مؤسسات مثل الجيش الألماني.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: As a former IDF soldier and historian of genocide, I was deeply disturbed by my recent visit to Israel