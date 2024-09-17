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((الأعلى للبيئة)) والأمم المتحدة للبيئة ينظمان ورشة عمل حول تعزيز إدارة المخلفات المستدامة

9/17/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬فنية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬حول‭ ‬المسؤولية‭ ‬الممتدة‭ ‬للمنتِج (EPR) ، بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬لكافة‭ ‬الشركاء‭ ‬ونشر‭ ‬مفهوم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

وانطلقت‭ ‬الورشة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬البيئية‭ ‬التابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمعنيين‭ ‬بإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬‮

وفي‭ ‬افتتاح‭ ‬الورشة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أقرت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬القياسية‭ ‬الصحية‭ ‬والبيئية‭ ‬والفنية‭ ‬المعتمدة‭ ‬دولياً،‭ ‬لتقليل‭ ‬المخلفات‭ ‬وتعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬مشروعات‭ ‬حيوية‭ ‬وربحية‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬الطاقة‭.‬‮

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬أن‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬الممتدة‭ ‬للمنتج‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المنهجيات‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمخلفات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجارب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬أثبتت‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المنهجية‭ ‬فاعلة‭ ‬وأن‭ ‬العالم‭ ‬بات‭ ‬منفتحا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬والمنبثقة‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1992،‭ ‬وأنها‭ ‬باتت‭ ‬جزء‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سامي‭ ‬ديماسي،‭ ‬ممثل‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬والمدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الممتدة‭ ‬للمنتج‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معالجة‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬نهاية‭ ‬العمر‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنتجين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬المنتجات‭ ‬والتعبئة‭ ‬والتغليف‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬بوضع‭ ‬أنظمة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الممتدة‭ ‬للمنتج‭ ‬وتنفيذها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬واهتمامها‭ ‬المتزايد‭ ‬بفهم‭ ‬مبادئ‭ ‬المسؤولية‭ ‬الممتدة‭ ‬للمنتج‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬الأطر‭ ‬الوطنية‭.‬

وأضاف‭ ‬سامي‭ ‬ديماسي‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬كانت‭ ‬تعتمد‭ ‬تاريخياً‭ ‬على‭ ‬‮«‬النهج‭ ‬الطولي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬المخلفات‭ ‬البسيط‭ ‬والتخلص‭ ‬منها،‭ ‬وعلى‭ ‬طريقة‭ ‬‮«‬التسلسل‭ ‬الهرمي‭ ‬للمخلفات‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لتطبيق‭ ‬نهج‭ ‬‮«‬الدورة‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭. ‬ويرتكز‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬محطات‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬وهي‭ ‬التخفيض‭ ‬وإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬وإعادة‭ ‬التدوير،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬إعادة‭ ‬ادخال‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الموارد‭ ‬والمنتجات‭.‬

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