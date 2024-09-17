وزير الكهرباء يبحث مع وزير الطاقة الإماراتي أوجه التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحث ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء مع سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المبادرات والمشاريع المختلفة التي تتيح تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي للمرافق 2024 والمنتدى العربي للمياه، اللذان يقامان في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وخلال اللقاء، تناول الوزيران أبرز القضايا المشتركة التي بُحثت خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2024، والمنتدى العربي السادس للمياه، بما فيها التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، ودورها المهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرق اللقاء إلى الشؤون المتعلقة بتحقيق الاستدامة لمصادر المياه، مع تأكيد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر زيادة الابتكار والاستثمارات في القطاعات.
وأكد الوزيران أهمية الجهود الدولية المشتركة في تحقيق الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة لأهمية تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالي المرافق وأمن المياه.
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