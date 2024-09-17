وزير الكهرباء يبحث مع وزير الطاقة الإماراتي أوجه التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تناول‭ ‬الوزيران‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬بُحثت‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمرافق‭ ‬2024،‭ ‬والمنتدى‭ ‬العربي‭ ‬السادس‭ ‬للمياه،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التقنيات‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وأمن‭ ‬المياه،‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬الشؤون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬لمصادر‭ ‬المياه،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستثمارات‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭.‬

وأكد‭ ‬الوزيران‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬ومواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬المرافق‭ ‬وأمن‭ ‬المياه‭. ‬

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