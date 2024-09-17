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ياهلا بالعرفج يروي القصة الحقيقية لأغنية على العقيق اجتمعنا

9/17/2024 3:09:41 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع الكاتب عامل المعرفة أحمد العرفج النقاط على الحروف حول الجدل الذي رافق الأغنية العربية الشهيرة "على العقيق اجتمعنا"، حيث روى القصة الحقيقية للأغنية التي اشتهرت في المنطقة العربية وذلك من خلال فقرة "سيرة وتر" عبر برنامجه الأسبوعي "ياهلا بالعرفج".
وأكد العرفج أن هذه الأغنية لا يعرف تفاصيلها إلا القليل جداً من الناس، وقد بحث في عدة مصادر للتأكد منها حيث يعتقد الكثير من المستمعين أن الأغنية تمت كتابتها في الـ 60 سنة الأخيرة بينما هي للشاعر الصوفي السهروردي المسمى "المقتول"، الذي كتبها في عهد صلاح الدين الأيوبي، حيث عاش كاتب القصيدة في ذلك العهد كشيخ صوفي متفتح وقد كتب هذه القصيدة بالفصحى.
ثم تحولت الأغنية الفصيحة لا حقاً - بحسب العرفج - إلى أغنية صوفية وتم إضافة بعض الكلمات عليها من قبل الشاعر محمد بن علي السودي باللهجة المحلية، ما أثار اللغط حول أصل كلمات الأغنية حيث كانت الإضافة بعد 200 سنة ودمجت لاحقا في قصيدة واحدة.
وحول أول من قام بآداء الاغنية قال "العرفج": إن هناك إسطوانة مسجلة عام 1304هـ تحوي نفس اللحن مع رحالة يوناني، بينما المغني الأول لهذه الكلمات هو الفنان حسن جاوه قبل 100 عام، ثم الفنان محمد باجوده ثم الفنان عمر باعشن ثم محمد علي سندي وغناها كذلك محمد عبده وطلال مداح والعديد من الفنانين.
اما فيما يتعلق ب"العقيق" ذكر العرفج بأن المقصود به هو "الخمر" وليس كما يشاع نسبة لأحد الأودية أو نوع من أنواع الالماس، ولكن بحسب السياق فإن المقصود هو الخمر.

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