سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 18 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 18 نقطة عند مستوى 11885 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 131 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نسيج، ومعادن، ورسن، وشمس، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وسايكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.57% و 5.56% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات معادن، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 117.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25616.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.
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