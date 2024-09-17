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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 18 نقطة

9/17/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 18 نقطة عند مستوى 11885 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 131 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نسيج، ومعادن، ورسن، وشمس، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وسايكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.57% و 5.56% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات معادن، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 117.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25616.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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