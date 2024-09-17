سمة تشارك في اللقاء الدوري الـ18 للجنة العربية للمعلومات الائتمانية

(MENAFN
- Al Watan)
شاركت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في اللقاء الدوري
الثامن عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المقام في 11-12 سبتمبر 2024 في مدينة أبوظبي، لتستعرض تجربتها في خدمة الاعتراضات وأتمتة العمليات المتعلقة بها، والنقلة النوعية في التحول الرقمي لخدمات المستهلكين التي تقدمها سمة؛ حيث تناول العرض الخطة التشغيلية للعناية بالمستهلك، والتحول الرقمي في تجربة العميل، ومعالجة الاعتراضات بمدة قصيرة وبدقة وشفافية.
يذكر أن لقاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية يأتي ضمن اللقاءات المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظّمهما صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه؛ ويشارك فيها المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومراكز المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات المعلومات الائتمانية.
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية من خلال تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية وشركات الاستعلام الائتماني في الدول العربية. كذلك تعمل اللجنة على تعزيز الوعي بقضايا تطوير نظم المعلومات الائتمانية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية السليمة في هذا الشأن، وآليات وسبل تطبيق المبادئ الدولية العامة للمعلومات الائتمانية في الدول العربية، ومناقشة احتياجات تطوير خدمات المعلومات الائتمانية.
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