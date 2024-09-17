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سمة تشارك في اللقاء الدوري الـ18 للجنة العربية للمعلومات الائتمانية

9/17/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في اللقاء الدوري الثامن عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المقام في 11-12 سبتمبر 2024 في مدينة أبوظبي، لتستعرض تجربتها في خدمة الاعتراضات وأتمتة العمليات المتعلقة بها، والنقلة النوعية في التحول الرقمي لخدمات المستهلكين التي تقدمها سمة؛ حيث تناول العرض الخطة التشغيلية للعناية بالمستهلك، والتحول الرقمي في تجربة العميل، ومعالجة الاعتراضات بمدة قصيرة وبدقة وشفافية.
يذكر أن لقاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية يأتي ضمن اللقاءات المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظّمهما صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه؛ ويشارك فيها المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومراكز المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات المعلومات الائتمانية.
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية من خلال تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية وشركات الاستعلام الائتماني في الدول العربية. كذلك تعمل اللجنة على تعزيز الوعي بقضايا تطوير نظم المعلومات الائتمانية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية السليمة في هذا الشأن، وآليات وسبل تطبيق المبادئ الدولية العامة للمعلومات الائتمانية في الدول العربية، ومناقشة احتياجات تطوير خدمات المعلومات الائتمانية.

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