UC للتطوير تطرح مشروعًا فى القاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة UC للتطوير العقارى طرح مشروع جديد فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.

قال المهندس هادى حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة UC للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد بنشاط سكنى تجارى وسيقام على مساحة 15 فدانًا، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات خلال شهر نوفمبر المقبل.

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وأضاف حمدى لـ”البورصة”، أن المستهدفات البيعية للمرحلة الأولى من المشروع الجديد تصل إلى 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن سياسة الشركة هى تقسيم المشروعات لمراحل بيعية متعددة تضمن لها مرونة أكبر فى التسعير والتفاعل مع المتغيرات الطارئة فى عناصر التكلفة.

وأوضح أن شركة“UC للتطوير العقارى” سوف تبدأ تسليم وحدات بمشروعى“يونى تاور 1′′ و”يونى تاور 2” خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأعمال الخرسانية الخاصة بالمشروعين وصلت حتى الآن إلى 90%، وهما أول مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار حمدى إلى أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 40% من مبيعات الشركة.

وقال إن الشركة تمتلك ملاءة مالية جيدة وتعتمد على التمويل الذاتى وعوائد مبيعات الوحدات ولا تخطط للاقتراض من البنوك حاليًا لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتى تتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات.

وأضاف أن الشركة تقدم خطط أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل وأنظمة سداد تبدأ من 10% مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات، ودائمًا ما يتم تعديل خطط الدفع وفقًا لمؤشرات السوق.