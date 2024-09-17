UC للتطوير تطرح مشروعًا فى القاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة UC للتطوير العقارى طرح مشروع جديد فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.
قال المهندس هادى حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة UC للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد بنشاط سكنى تجارى وسيقام على مساحة 15 فدانًا، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات خلال شهر نوفمبر المقبل.
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وأضاف حمدى لـ”البورصة”، أن المستهدفات البيعية للمرحلة الأولى من المشروع الجديد تصل إلى 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن سياسة الشركة هى تقسيم المشروعات لمراحل بيعية متعددة تضمن لها مرونة أكبر فى التسعير والتفاعل مع المتغيرات الطارئة فى عناصر التكلفة.
وأوضح أن شركة“UC للتطوير العقارى” سوف تبدأ تسليم وحدات بمشروعى“يونى تاور 1′′ و”يونى تاور 2” خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأعمال الخرسانية الخاصة بالمشروعين وصلت حتى الآن إلى 90%، وهما أول مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار حمدى إلى أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 40% من مبيعات الشركة.
وقال إن الشركة تمتلك ملاءة مالية جيدة وتعتمد على التمويل الذاتى وعوائد مبيعات الوحدات ولا تخطط للاقتراض من البنوك حاليًا لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتى تتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات.
وأضاف أن الشركة تقدم خطط أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل وأنظمة سداد تبدأ من 10% مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات، ودائمًا ما يتم تعديل خطط الدفع وفقًا لمؤشرات السوق.
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