بيانو للمدفوعات تستهدف تنفيذ عمليات بـ3 مليارات جنيه العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال هشام عبد الله، مؤسس منصة“بيانو” المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية، إن الشركة تستهدف تنفيذ 3 ملايين عملية العام المقبل بإجمالى مدفوعات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
تأسست الشركة الناشئة“بيانو” فى 2022 وهى منصة دفع رقمية تساعد التجار والشركات والأفراد على إجراء مجموعة واسعة من عمليات الدفع، سواء التحويلات المصرفية التقليدية أو عبر محافظ الهاتف المحمول والتحصيل النقدى.
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وقال عبد الله، إن الشركة تسعى للحصول على رخصة“مُيسر خدمات الدفع” خلال العام المقبل لتوسيع نطاق عملياتها فى السوق المحلى، ويجرى التعاقد مع نحو 15 ألف تاجر خلال العام المقبل.
كما تسعى الشركة للحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عملياتها داخل السوق الإماراتى والعمل على دخول السوق السعودى.
وتخطط الشركة فى مرحلة متقدمة للتفاوض مع إحدى الشركات العاملة فى السوق البريطانى لدخول السوق هناك، ثم الانطلاق إلى الأسواق الأوروبية تباعًا.
وأوضح عبد الله أن الشركة أطلقت التطبيق الخاص بها منذ 2022، لكنها ستبدأ العمل الفعلى خلال 2025، وتعمل حاليًا تحت مظلة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وتتفاوض مع 10 بنوك أخرى مثل أبوظبى الأول وأبوظبى الإسلامى.
وعقدت”بيانو” شراكات مع“فيزا”، و”ماستركارد”، و”فورى”، و”بساطة”، و”مكسب”، و”ضامن”، وتتفاوض حاليًا مع 10 قنوات دفع أخرى، وهى فى المرحلة النهائية حاليًا من التفاوض مع“فاليو”، و”سهولة”، و”فرصة”، حيث توفر الشركة إمكانية الدفع الفورى أو التقسيط.
وقال عبد الله إن الشركة تعتمد فى المرحلة الحالية على التمويلات الذاتية من قبل المؤسسين، والتى بدأت باستثمارات قدرها 150 ألف دولار.
وأضاف أن الشركة لا تستهدف خوض جولات تمويلية فى الوقت الحالى، بل تعمل على ترسيخ تواجدها فى الأسواق المستهدفة، خاصة السوق المحلى.
كتب – محمود الحسينى:
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