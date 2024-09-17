بيانو للمدفوعات تستهدف تنفيذ عمليات بـ3 مليارات جنيه العام المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال هشام عبد الله، مؤسس منصة“بيانو” المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية، إن الشركة تستهدف تنفيذ 3 ملايين عملية العام المقبل بإجمالى مدفوعات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

تأسست الشركة الناشئة“بيانو” فى 2022 وهى منصة دفع رقمية تساعد التجار والشركات والأفراد على إجراء مجموعة واسعة من عمليات الدفع، سواء التحويلات المصرفية التقليدية أو عبر محافظ الهاتف المحمول والتحصيل النقدى.

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وقال عبد الله، إن الشركة تسعى للحصول على رخصة“مُيسر خدمات الدفع” خلال العام المقبل لتوسيع نطاق عملياتها فى السوق المحلى، ويجرى التعاقد مع نحو 15 ألف تاجر خلال العام المقبل.

كما تسعى الشركة للحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عملياتها داخل السوق الإماراتى والعمل على دخول السوق السعودى.

وتخطط الشركة فى مرحلة متقدمة للتفاوض مع إحدى الشركات العاملة فى السوق البريطانى لدخول السوق هناك، ثم الانطلاق إلى الأسواق الأوروبية تباعًا.

وأوضح عبد الله أن الشركة أطلقت التطبيق الخاص بها منذ 2022، لكنها ستبدأ العمل الفعلى خلال 2025، وتعمل حاليًا تحت مظلة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وتتفاوض مع 10 بنوك أخرى مثل أبوظبى الأول وأبوظبى الإسلامى.

وعقدت”بيانو” شراكات مع“فيزا”، و”ماستركارد”، و”فورى”، و”بساطة”، و”مكسب”، و”ضامن”، وتتفاوض حاليًا مع 10 قنوات دفع أخرى، وهى فى المرحلة النهائية حاليًا من التفاوض مع“فاليو”، و”سهولة”، و”فرصة”، حيث توفر الشركة إمكانية الدفع الفورى أو التقسيط.

وقال عبد الله إن الشركة تعتمد فى المرحلة الحالية على التمويلات الذاتية من قبل المؤسسين، والتى بدأت باستثمارات قدرها 150 ألف دولار.

وأضاف أن الشركة لا تستهدف خوض جولات تمويلية فى الوقت الحالى، بل تعمل على ترسيخ تواجدها فى الأسواق المستهدفة، خاصة السوق المحلى.

كتب – محمود الحسينى: