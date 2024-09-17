تسع شهداء و ٢٨٠٠ جريح في انفجار اجهزة اتصال لاسلكي متزامن يستخدمها عناصر حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- قالت مصادر أمنية إن أكثر من 2800 لبناني يعتقد انهم من اعضاء حزب الله اللبناني أصيبوا اليوم الثلاثاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.
وقال
وزير الصحة اللبناني انه و في الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المحلي بدء عدد كبير من المصابين
في التوافد على المستشفيات جراء انفجار اجهزة محمولة بحوزتهم.
واعلن وزير الصحة اللبناني ان عدد الشهداء في تفجير أجهزة الاتصال ارتفع إلى تسع شهداء.
واضاف انه تم تسجيل ما بين 170 و180 حالة إصابة حرجة بسبب انفجار أجهزة الاتصال موضحا أن أكثر من 100 مستشفى شاركت في استقبال المصابين في تفجيرات أجهزة الاتصال.
من جهته قال وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل
ان جهاز البيجر من التقنيات القديمة الموجودة وهو لا يستخدم فقط من عناصر حزبية بل يمكن أن يكون موجوداً بأيدي العديد من المواطنين وفي قطاعات مختلفة خصوصاً منها الطبية
واضاف بمجرد أن تُعلَم الموجة العائدة للجهاز يتم تحميلها بأكثر من قدرتها عندها تنفجر البطارية
واكد انه لا شكّ أن ما حصل عمل إسرائيلي إرهابي طال عناصر من حزب الله ولبنانيين ومدنيين أصيبوا في مختلف مناطق لبنانية مشيرا الى ان هناك تحقيقات ستحصل لمعرفة كيف حصل الخرق
وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن مجتبى أماني السفير الإيراني لدى لبنان أصيب ايضا في انفجار جهاز اتصال محمول (بيجر).
وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن“العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بعد انفجار أجهزة الاتصال”، مضيفاً أن“المستشفيات تطلب دما” إثر ذلك.
وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله أن الحادث“خرق إسرائيلي”.
وشاهد مصور في الضاحية الجنوبية لبيروت عشرات سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين إلى المستشفيات فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.
وتحدّث صحافي في البقاع في شرق لبنان أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح في حوادث مماثلة.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان إن“أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين”.
“وبناء عليه تطلب الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية”، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وتوجهت الوزارة“بالطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما حدث”.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه“تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد وقد أفيد عن عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات”.
وطلب حزب الله من عناصره عدم استخدام الهواتف المحمولة لتفادي أي خرق إسرائيلي، ووضع بديلاً عنها نظام اتصالات خاصا به.
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