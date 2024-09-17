تسع شهداء و ٢٨٠٠ جريح في انفجار اجهزة اتصال لاسلكي متزامن يستخدمها عناصر حزب الله

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- قالت مصادر أمنية إن أكثر من 2800 لبناني يعتقد انهم من اعضاء حزب الله اللبناني أصيبوا اليوم الثلاثاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

وقال

الصحة اللبناني انه و في الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المحلي بدء عدد كبير من المصابين

في التوافد على المستشفيات جراء انفجار اجهزة محمولة بحوزتهم.

واعلن وزير الصحة اللبناني ان عدد الشهداء في تفجير أجهزة الاتصال ارتفع إلى تسع شهداء.

واضاف انه تم تسجيل ما بين 170 و180 حالة إصابة حرجة بسبب انفجار أجهزة الاتصال موضحا أن أكثر من 100 مستشفى شاركت في استقبال المصابين في تفجيرات أجهزة الاتصال.

من جهته قال وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل

ان جهاز البيجر من التقنيات القديمة الموجودة وهو لا يستخدم فقط من عناصر حزبية بل يمكن أن يكون موجوداً بأيدي العديد من المواطنين وفي قطاعات مختلفة خصوصاً منها الطبية

واضاف بمجرد أن تُعلَم الموجة العائدة للجهاز يتم تحميلها بأكثر من قدرتها عندها تنفجر البطارية

واكد انه لا شكّ أن ما حصل عمل إسرائيلي إرهابي طال عناصر من حزب الله ولبنانيين ومدنيين أصيبوا في مختلف مناطق لبنانية مشيرا الى ان هناك تحقيقات ستحصل لمعرفة كيف حصل الخرق

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن مجتبى أماني السفير الإيراني لدى لبنان أصيب ايضا في انفجار جهاز اتصال محمول (بيجر).

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن“العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بعد انفجار أجهزة الاتصال”، مضيفاً أن“المستشفيات تطلب دما” إثر ذلك.

وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله أن الحادث“خرق إسرائيلي”.

وشاهد مصور في الضاحية الجنوبية لبيروت عشرات سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين إلى المستشفيات فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.

وتحدّث صحافي في البقاع في شرق لبنان أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح في حوادث مماثلة.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان إن“أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين”.

“وبناء عليه تطلب الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية”، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتوجهت الوزارة“بالطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما حدث”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه“تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد وقد أفيد عن عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات”.

وطلب حزب الله من عناصره عدم استخدام الهواتف المحمولة لتفادي أي خرق إسرائيلي، ووضع بديلاً عنها نظام اتصالات خاصا به.



