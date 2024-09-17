تكريم سفير سلطنة عُمان في برازيليا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تلقى سفير سلطنة عُمان لدى برازيليا سعادة السيد طلال سليمان الرحبي في يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر تكريماً من الأكاديمية البرازيلية للاستحقاق مع مرتبة الشرف، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة نيريو راموس في مجلس النواب البرازيلي في العاصمة برازيليا. تتبع الأكاديمية لمركز التكامل الثقافي والتجاري في ساو باولو (Cicesp).

حصل الرحبي على وسام استحقاق جوسيلينو كوبيتشيك لريادة الأعمال البرازيلية برتبة فارس قائد، حيث قال إنه فخور ويشرفه جداً هذا التكريم. كما وصف الدبلوماسي هذا التكريم بأنه اعتراف بعامين من العمل الشاق والدؤوب لموظفي السفارة في الترويج لسلطنة عمان وتوفير بيئة أعمال جيدة للبلاد مع البرازيل وتسهيل التعاون.

أقيم حفل التكريم في قاعة نيريو راموس في مجلس النواب البرازيلي.

وقال السفير إن التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل، حيث تحتفل عُمان والبرازيل هذا العام بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما سلط سعادته الضوء على دور السفارة في تعزيز العلاقات التاريخية والمتينة، وقال إنه يجري حالياً القيام بالمزيد من العمل لتنمية هذه الشراكة.

وأفاد سعادته قائلاً:” إن التجارة بين البلدين في تنام مستمر، ولكن نريد زيادة عدد الاستثمارات البرازيلية في عُمان والعُمانية في البرازيل وذلك لخلق شراكات بين الشركات، وبالتالي الوصول بالميزان التجاري لمستوىً مُرضي بالنسبة لعُمان كذلك”. تجدر الإشارة بأن البرازيل قد صدرت إلى عُمان في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/ أغسطس منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 871.6 مليون دولار أمريكي، واستوردت من عُمان منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 546.1 مليون دولار.

وأكد سعادته متحدثاً عن المجالات التي تتركز فيها الجهود الرئيسية والحالية لعمله كسفير، كما أشار إلى تركيزه على تحسين العلاقة ومدى تقدم التجارة، تحدث الرحبي عن الاستثمارات وقال:“التركيز الرئيسي للسفارة الآن هو تشجيع الاستثمارات وخلق المزيد من الشراكات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال من البرازيل وعُمان”.

تم تكريم ما يقارب الـ 40 شخصاً في مجالات مختلفة

فعاليات البرازيل وعُمان





واستذكر الدبلوماسي بعض الأحداث الأخيرة في العلاقات العُمانية البرازيلية، مثل إرسال وفود برازيلية إلى هذا البلد العربي، وتنظيم“معرض ومنتدى صنع في البرازيل”، في أيار/ مايو الماضي في العاصمة العُمانية مسقط وبرعاية وزارة السياحة البرازيلية، وزيارة وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو إلى عمان، بالإضافة إلى زيارة وزير خارجية البرازيلي ماورو فييرا إلى البلاد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ووفقا لسعادة السفير، تم خلال زيارة وزير الخارجية البرازيلي إلى عُمان عقد عدة مباحثات حول الاستثمار والتعاون. حيث قال:” نحن نحاول دفع هذه إلى الأمام وهناك عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين تهدف لتحسين إطار العمل وحماية الاستثمار. ونأمل توقيع هذه الاتفاقيات قريباً جدا”.

الأكاديمية البرازيلية للاستحقاق مع مرتبة الشرف

إن هذا التكريم الذي تلقاه سعادة السفير، تكريم تقدمه الأكاديمية البرازيلية للاستحقاق مع مرتبة الشرف، منذ 20 عاماً، ويرأسها حالياً ريجينو باروس. حيث يتم منح التكريم تقديراً للأشخاص الذين يحدثون فرقاً في البرازيل. وفي فعالية خلال الأسبوع الماضي ، تم تكريم حوالي 40 شخصاً ضمن مواضيع مختلفة، مثل العلاقات البرازيلية الألمانية، والعمل الاجتماعي لولاية ريو غراندي دو سول، والدبلوماسية النسائية، من بين أمور أخرى.

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