تكريم سفير سلطنة عُمان في برازيليا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تلقى سفير سلطنة عُمان لدى برازيليا سعادة السيد طلال سليمان الرحبي في يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر تكريماً من الأكاديمية البرازيلية للاستحقاق مع مرتبة الشرف، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة نيريو راموس في مجلس النواب البرازيلي في العاصمة برازيليا. تتبع الأكاديمية لمركز التكامل الثقافي والتجاري في ساو باولو (Cicesp).

حصل الرحبي على وسام استحقاق جوسيلينو كوبيتشيك لريادة الأعمال البرازيلية برتبة فارس قائد، حيث قال إنه فخور ويشرفه جداً هذا التكريم. كما وصف الدبلوماسي هذا التكريم بأنه اعتراف بعامين من العمل الشاق والدؤوب لموظفي السفارة في الترويج لسلطنة عمان وتوفير بيئة أعمال جيدة للبلاد مع البرازيل وتسهيل التعاون.

أقيم حفل التكريم في قاعة نيريو راموس في مجلس النواب البرازيلي.

وقال السفير إن التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل، حيث تحتفل عُمان والبرازيل هذا العام بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما سلط سعادته الضوء على دور السفارة في تعزيز العلاقات التاريخية والمتينة، وقال إنه يجري حالياً القيام بالمزيد من العمل لتنمية هذه الشراكة.

وأفاد سعادته قائلاً:” إن التجارة بين البلدين في تنام مستمر، ولكن نريد زيادة عدد الاستثمارات البرازيلية في عُمان والعُمانية في البرازيل وذلك لخلق شراكات بين الشركات، وبالتالي الوصول بالميزان التجاري لمستوىً مُرضي بالنسبة لعُمان كذلك”. تجدر الإشارة بأن البرازيل قد صدرت إلى عُمان في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/ أغسطس منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 871.6 مليون دولار أمريكي، واستوردت من عُمان منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 546.1 مليون دولار.

وأكد سعادته متحدثاً عن المجالات التي تتركز فيها الجهود الرئيسية والحالية لعمله كسفير، كما أشار إلى تركيزه على تحسين العلاقة ومدى تقدم التجارة، تحدث الرحبي عن الاستثمارات وقال:“التركيز الرئيسي للسفارة الآن هو تشجيع الاستثمارات وخلق المزيد من الشراكات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال من البرازيل وعُمان”.

تم تكريم ما يقارب الـ 40 شخصاً في مجالات مختلفة

فعاليات البرازيل وعُمان





واستذكر الدبلوماسي بعض الأحداث الأخيرة في العلاقات العُمانية البرازيلية، مثل إرسال وفود برازيلية إلى هذا البلد العربي، وتنظيم“معرض ومنتدى صنع في البرازيل”، في أيار/ مايو الماضي في العاصمة العُمانية مسقط وبرعاية وزارة السياحة البرازيلية، وزيارة وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو إلى عمان، بالإضافة إلى زيارة وزير خارجية البرازيلي ماورو فييرا إلى البلاد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ووفقا لسعادة السفير، تم خلال زيارة وزير الخارجية البرازيلي إلى عُمان عقد عدة مباحثات حول الاستثمار والتعاون. حيث قال:” نحن نحاول دفع هذه إلى الأمام وهناك عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين تهدف لتحسين إطار العمل وحماية الاستثمار. ونأمل توقيع هذه الاتفاقيات قريباً جدا”.

الأكاديمية البرازيلية للاستحقاق مع مرتبة الشرف

إن هذا التكريم الذي تلقاه سعادة السفير، تكريم تقدمه الأكاديمية البرازيلية للاستحقاق مع مرتبة الشرف، منذ 20 عاماً، ويرأسها حالياً ريجينو باروس. حيث يتم منح التكريم تقديراً للأشخاص الذين يحدثون فرقاً في البرازيل. وفي فعالية خلال الأسبوع الماضي ، تم تكريم حوالي 40 شخصاً ضمن مواضيع مختلفة، مثل العلاقات البرازيلية الألمانية، والعمل الاجتماعي لولاية ريو غراندي دو سول، والدبلوماسية النسائية، من بين أمور أخرى.

