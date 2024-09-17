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باركليز يحذر من توقعات مبالغ فيها بشأن خفض الفيدرالي للفائدة

9/17/2024 2:07:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر المحللون في بنك“باركليز” من أن المستثمرين“يستبقون الأحداث” فيما يتعلق باليقين الزائد بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يعقد اليوم وغدًا.

وتشير أداة“فيد ووتش”، إلى أن الأسواق ترجح (بنسبة 67%) خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، في حين ترى احتمالًا أقل (بنسبة 33%) لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بتقديرات بلغت 34% للاحتمال الأول و66% للاحتمال الثاني قبل أسبوع.

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وحذر محللو“باركليز” في مذكرة بحثية نُشرت الأحد، من أن السوق بالغت في تقدير احتمالات خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قائلين إن شراء الدولار الأمريكي قد يكون أحد الطرق للاستفادة.

وأضافوا أنه إذا خفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته بشكل معتدل، فقد يفيد ذلك الدولار من خلال تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على عائدات أعلى.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 5% خلال النصف الثاني من عام 2024، متأثرًا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بشكل أكثر حدة، لكن محللي“باركليز” قالوا إن معظم الاتجاه الهبوطي انتهى وسيأتي التعافي في أوائل العام المقبل.

وأمس، قال فريق بقيادة رئيس معهد“بلاك روك” للاستثمار“جان بويفين” في مذكرة بحثية:“تتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد، ونعتقد أن هذا التسعير مبالغ فيه”.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108684121

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