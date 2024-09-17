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27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات نهاية مايو بنمو 5.2 %

9/17/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة، شاملة «الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت»، إلى 27 مليوناً و335 ألفاً و263 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.34 مليون اشتراك، أو ما نسبته 5.2 %، مقارنة بنحو 25 مليوناً و993 ألفاً و907 اشتراكات في نهاية مايو 2023.

وزاد عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في الدولة، بنحو 227.9 ألف اشتراك أو ما نسبته 1 %، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78 % من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7 %، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 15 %.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 5.3 % إلى 21 مليوناً و397 ألفاً و750 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 20 مليوناً و318 ألفاً و963 اشتراكاً في نهاية مايو 2023، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 229.1 خطاً لكل 100 نسمة.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 4 ملايين و12 ألفاً و674 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8 % مقارنة بنحو 3 ملايين و717 ألفاً و32 اشتراكاً في نهاية مايو 2023، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 43 اشتراكاً لكل 100 نسمة. وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و924 ألفاً و839 اشتراكاً في نهاية مايو الماضي، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.6 خطاً لكل 100 نسمة.

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