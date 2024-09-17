وسائل إعلام لبنانية محاولات اغتيال في الضاحية الجنوبية ببيروت باستخدام أجهزة لاسلكية

وسائل إعلام لبنانية محاولات اغتيال في الضاحية الجنوبية ببيروت باستخدام أجهزة لاسلكية
التاريخ
9/17/2024 9:22:18 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
تحدثت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان عن وقوع خمس عمليات اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت باستخدام عبوات ناسفة. وأفاد الشهود بسقوط جرحى.
وتحدثت المعلومات عن انفجارات اجهزة لاسلكية «بيجر» في يد أصحابها بمناطق مختلفة في صور وعدد كبير من المناطق.
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