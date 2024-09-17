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وسائل إعلام لبنانية محاولات اغتيال في الضاحية الجنوبية ببيروت باستخدام أجهزة لاسلكية

9/17/2024 9:22:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدثت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان عن وقوع خمس عمليات اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت باستخدام عبوات ناسفة. وأفاد الشهود بسقوط جرحى.

وتحدثت المعلومات عن انفجارات اجهزة لاسلكية «بيجر» في يد أصحابها بمناطق مختلفة في صور وعدد كبير من المناطق.

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