بوينج تعلن خطة لخفض التكاليف.. وتجمد عمليات التوظيف

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“بوينج” عن خطة لخفض التكاليف، والتي تشمل تجميد عملية التوظيف، ووقفاً مؤقتاً لسفر الموظفين غير الضروري، وخفض إنفاق الموردين، للحفاظ على النقدية في ظل إضراب عمال مصانعها.
وبدأ عمال المصانع، إضرابًا عن العمل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد رفضهم بأغلبية ساحقة لاتفاقية عمل مؤقتة، ما أدى إلى توقف معظم إنتاج طائرات“بوينج”.
موضوعات متعلقة
سهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج موزمبيق تضخ 52.2 مليون يورو لإنقاذ شركتى طيران
حكوميتين “جولدمان ساكس” يُحذر من تراجع الذهب عند خفض الفائدة الأمريكية 0.25%
وقال المدير المالي براين ويست في مذكرة للموظفين الإثنين، إن الشركة المصنعة ستجري“تخفيضات كبيرة” في إنفاق الموردين وتوقف معظم أوامر الشراء لطائراتها النفاثة“737 ماكس” و”767′′ و”777′′.
وأضاف“ويست”:“نعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاقية جديدة تعكس ملاحظاتهم (العمال) وتمكننا من استئناف العمليات، لكن أعمالنا تمر بفترة صعبة، وهذا الإضراب يعرض تعافينا للخطر بشكل كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النقد وحماية مستقبلنا المشترك”.
ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن صانعة الطائرات الأمريكية لا تعتزم خفض تمويل أعمال السلامة والجودة والدعم المباشر للعملاء.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681520
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.