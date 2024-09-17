بوينج تعلن خطة لخفض التكاليف.. وتجمد عمليات التوظيف

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“بوينج” عن خطة لخفض التكاليف، والتي تشمل تجميد عملية التوظيف، ووقفاً مؤقتاً لسفر الموظفين غير الضروري، وخفض إنفاق الموردين، للحفاظ على النقدية في ظل إضراب عمال مصانعها.

وبدأ عمال المصانع، إضرابًا عن العمل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد رفضهم بأغلبية ساحقة لاتفاقية عمل مؤقتة، ما أدى إلى توقف معظم إنتاج طائرات“بوينج”.

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وقال المدير المالي براين ويست في مذكرة للموظفين الإثنين، إن الشركة المصنعة ستجري“تخفيضات كبيرة” في إنفاق الموردين وتوقف معظم أوامر الشراء لطائراتها النفاثة“737 ماكس” و”767′′ و”777′′.

وأضاف“ويست”:“نعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاقية جديدة تعكس ملاحظاتهم (العمال) وتمكننا من استئناف العمليات، لكن أعمالنا تمر بفترة صعبة، وهذا الإضراب يعرض تعافينا للخطر بشكل كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النقد وحماية مستقبلنا المشترك”.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن صانعة الطائرات الأمريكية لا تعتزم خفض تمويل أعمال السلامة والجودة والدعم المباشر للعملاء.

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