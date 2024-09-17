سيتي للتحاليل تعتمد الاستحواذ على كايرو كلينكال بـ59 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمدت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة القيمة العادلة لشركة كايرو كلينكال لاب، والمعدة من المستشار المالي المستقل -شركة الأعمال والاستشارات المالية-، في إطار صفقة
الاستحواذ المرتقبة.
وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة أظهرت أن قيمة شركة كايرو كلينكال تبلغ 60.21 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
سهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج مؤشرات البورصة
تتباين بتداولات 309.5 مليون جنيه “أراب ديري” تشتري 250 ألف سهم خزينة
وقررت سيتي للتحاليل الطبية، تحديد السعر النهائي لصفقة الاستحواذ على شركة كايرو كلينكال لاب لتكون 59 مليون جنيه مع تعديل طريقة السداد لتصبح كالآتي:
-37 مليون جنيه مسدد منها 10 مليون جنيه في شهر أبريل الماضي
-22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم في زيادة رأس المال لاحقًا.
وأضافت أنه تم الاتفاق مع البائع على توقيع عقد الاستحواذ النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وكانت قررت شركة“سيتي للتحاليل الطبية”، دراسة الاستحواذ على شركتين بنفس المجال.
وقرر مجلس الإدارة دراسة الاستحواذ على شركة معامل عز لاب- مصر، وشركة المعادي لاستحواذات المعامل- مصر.
كما وافق المجلس على إبرام مذكرات تفاهم مع الشركات المقرر الاستحواذ عليها يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تنفيذها من تلك الشركات لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.
وقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل.
وأضافت الشركة أن تقرر تعيين مستشار مالي مستقل شركة بيتا كابيتال كونسالتينج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركات المقرر الاستحواذ عليها.
قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، المشاركة في زيادة رأسمال شركتي قمة المشرق الطبية“السعودية” والتشخيص المتميز للتجارة“المصرية”.
وتقرر المشاركة في زيادة رأسمال قمة المشرق الطبية بزيادة 100% من القيمة الدفترية، على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف ريال.
وسيتم تنفيذ الزيادة بالريال السعودي طبقًا لسعر الصرف في حينه، وبالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ألف ريال، مشيرة إلى أن قيمة هذه الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس 2024، وسيتم التمويل من الموارد الذاتية.
وتقرر الاشتراك في زيادة رأسمال شركة التشخيص المتميز للتجارة بزيادة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 4.41 مليون جنيه بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 220.68 جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس الماضي، وسيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.
MENAFN17092024000202011048ID1108681515