الأردن يشهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 40بالمئة في عدد براءات الاختراع المحلية والدولية

(MENAFN
) شهد الأردن انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 40بالمئة في عدد براءات الاختراع المحلية والدولية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الفكرية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, تكشف البيانات الأخيرة من المديرية أن عدد براءات الاختراع المسجلة حتى نهاية أغسطس هذا العام بلغ 58 براءة اختراع, وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 97 براءة اختراع تم تسجيلها في الفترة نفسها من عام 2023, هذا التراجع يثير القلق بشأن التأثير المحتمل على نظام الابتكار في البلاد والمشهد الخاص بالملكية الفكرية.
كما تعد براءات الاختراع أساسية لأنها تمنح المخترعين حقوقًا حصرية على اختراعاتهم لفترة محددة, مما يمكنهم من التحكم في إنتاج واستخدام وبيع وعرض اختراعاتهم علنًا, مقابل هذه الحقوق, يجب على المخترعين الكشف عن اختراعاتهم للجمهور, مما يسهم في نشر المعرفة وتقدم التكنولوجيا, قد يشير الانخفاض في تسجيل البراءات إلى تباطؤ في النشاط الابتكاري أو وجود عقبات محتملة في عملية تسجيل البراءات, خطا الأردن خطوات كبيرة نحو التوافق مع المعايير العالمية للملكية الفكرية من خلال انضمامه إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات(بي سي تي) التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في عام 2017, تشمل المعاهدة حوالي 153 دولة عضو, وهي مصممة لتسهيل الحماية الدولية للبراءات وجذب الاستثمارات في قطاع البراءات, على الرغم من هذا التقدم, تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في نشاط البراءات.
وبالإضافة إلى تسجيل البراءات, تشمل إحصائيات الملكية الفكرية الأخرى للأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 تجديد 4,256 علامة تجارية, ومعالجة 1,531 نقل ملكية, وإصدار 59 ترخيص استخدام علامة تجارية جديدة, علاوة على ذلك, تم إلغاء ثلاث علامات تجارية خلال هذه الفترة, تُستخدم العلامات التجارية من قبل الأفراد أو المؤسسات لتمييز منتجاتهم أو خدماتهم عن تلك الخاصة بالآخرين ويمكن أن تشمل كلمات أو شعارات أو رموز أو تصميمات, يتمتع مالكو العلامات التجارية بحقوق قانونية ضد الاستخدام غير المصرح به.
كذلك عزت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الانخفاض في تسجيل البراءات إلى الطبيعة المعقدة والطويلة لإجراءات التحقق والتسجيل, تتطلب العملية مراجعة شاملة على الصعيدين المحلي والدولي, مما قد يؤدي إلى تأخير التسجيل النهائي, على الرغم من الانخفاض في تسجيل البراءات, تلقت المديرية 169 طلب براءة اختراع جديدة خلال هذه الفترة, مما يشير إلى استمرار الاهتمام بعملية تسجيل البراءات, يبرز هذا الانخفاض الملحوظ في تسجيل البراءات التحديات المحتملة داخل نظام البراءات في الأردن التي قد تحتاج إلى معالجة لتشجيع الابتكار وتبسيط عملية التسجيل, كما يسلط الضوء على الحاجة إلى دعم مستمر وتحسينات للحفاظ على وتعزيز الأنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية في الأردن.
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