الأردن يسجل رقماً قياسياً جديداً في مجال المدفوعات الرقمية الفورية

(MENAFN
) سجل الأردن رقماً قياسياً جديداً في مجال المدفوعات الرقمية الفورية, حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 19, 2 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام, وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية, كشفت شركة نظم الدفع والتقاص الأردنية (جو باك) عن تقريرها الشهري, الذي أظهر زيادة ملحوظة في استخدام أنظمة الدفع الرقمية عبر الهواتف الذكية, ويمثل هذا زيادة قدرها 54% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي, عندما بلغ إجمالي المدفوعات الرقمية 12, 5 مليار دينار, ما يعني زيادة كبيرة قدرها 6, 66 مليار دينار.
كما أبرز التقرير أن نظام "Click" تصدر الزيادة بإجمالي معاملات بلغ 7, 23 مليار دينار, تلاه نظام " جومبوي" بقيمة 3, 37 مليار دينار, بينما برز نظام "أي فواتيركم" كلاعب رئيسي, مساهمًا بما يقارب 8, 56 مليار دينار من الإجمالي, وكانت المعاملات عبر "كيلك" و "جزمبوي" تستخدم بشكل رئيسي في التحويلات المالية, حيث شكلت أكثر من 80% من قيمتها الإجمالية, من ناحية أخرى, كان "أي فواتيركم" مخصصًا بشكل أساسي للمدفوعات المتعلقة بالخدمات الحكومية, بما في ذلك فواتير المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.
وبالإضافة إلى قيمة المعاملات, أفادت مراقبة "الغد" بتسجيل عدد قياسي من المعاملات عبر جميع منصات الدفع الرقمية, بلغ حوالي 125, 11 مليون معاملة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام, وتوزعت أحجام المعاملات على النحو التالي: نظام "Click" عالج حوالي 16, 1 مليون معاملة, بينما تعامل "جومبوي" مع أكثر من 15, 4 مليون معاملة, و"أي فواتيركم" قام بإدارة حوالي 33, 5 مليون معاملة, يتوازى هذا الارتفاع في المدفوعات الرقمية مع زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الأنظمة, يشير التقرير إلى تزايد تفضيل حلول الدفع الإلكتروني, مدفوعاً براحتها وكفاءتها, بحلول نهاية أغسطس, سجل نظام "كليك" وحده حوالي 1, 52 مليون مستخدم, مما يعكس اتجاهًا أوسع نحو تبني المعاملات المالية الرقمية بين الأردنيين.
في حين تؤكد هذه الأداءات القياسية في المدفوعات الرقمية الفورية على التحول الكبير في القطاع المالي الأردني, الذي يقوده التقدم التكنولوجي وزيادة ميل المستهلكين نحو الحلول المالية الرقمية.
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