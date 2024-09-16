أمازون تطلب من موظفيها العمل 5 أيام أسبوعياً من المكتب

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر الرئيس التنفيذي لـ“أمازون“، أمرًا لجميع موظفيه بالعودة إلى العمل من المكتب بشكل كامل، خمسة أيام أسبوعيًا بدءًا من يناير، قائلًا إن الشركة ستعمل على تقليل طبقات الإدارة.
وقال“آندي جاسي” في مذكرة للموظفين نُشرت على المدونة الإلكترونية للشركة الإثنين، إن خطط العودة إلى المكتب ستستثني بعض الحالات الخاصة أو تلك التي يوافق فيها المديرون على إتمام العمل عن بُعد بالكامل.
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وقبل صدور هذا القرار، كانت“أمازون” تُلزم الموظفين بالحضور شخصيًا إلى مقرات العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا على الأقل، وفقًا لمتطلبات كل فريق.
وزادت الشركة بسرعة من عدد موظفيها خلال فترة الجائحة قبل أن يتولى“جاسي” القيادة وينفذ عمليات خفض واسعة النطاق في التكاليف، والتي شملت أكبر عمليات تسريح للعمال لدى“أمازون” خلال 27 عامًا.
وكتب“جاسي” في المذكرة، أن“أمازون” تجري التغييرات من أجل تعزيز ثقافتها المؤسسية وضمان بقائها مفعمة بالحيوية، مشيرًا إلى إنشاء“صندوق بريد” للحد من أي عمليات غير ضرورية أو قواعد مفرطة داخل الشركة.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108680797
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