أمازون تطلب من موظفيها العمل 5 أيام أسبوعياً من المكتب

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الرئيس التنفيذي لـ“أمازون“، أمرًا لجميع موظفيه بالعودة إلى العمل من المكتب بشكل كامل، خمسة أيام أسبوعيًا بدءًا من يناير، قائلًا إن الشركة ستعمل على تقليل طبقات الإدارة.

وقال“آندي جاسي” في مذكرة للموظفين نُشرت على المدونة الإلكترونية للشركة الإثنين، إن خطط العودة إلى المكتب ستستثني بعض الحالات الخاصة أو تلك التي يوافق فيها المديرون على إتمام العمل عن بُعد بالكامل.

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وقبل صدور هذا القرار، كانت“أمازون” تُلزم الموظفين بالحضور شخصيًا إلى مقرات العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا على الأقل، وفقًا لمتطلبات كل فريق.

وزادت الشركة بسرعة من عدد موظفيها خلال فترة الجائحة قبل أن يتولى“جاسي” القيادة وينفذ عمليات خفض واسعة النطاق في التكاليف، والتي شملت أكبر عمليات تسريح للعمال لدى“أمازون” خلال 27 عامًا.

وكتب“جاسي” في المذكرة، أن“أمازون” تجري التغييرات من أجل تعزيز ثقافتها المؤسسية وضمان بقائها مفعمة بالحيوية، مشيرًا إلى إنشاء“صندوق بريد” للحد من أي عمليات غير ضرورية أو قواعد مفرطة داخل الشركة.

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