الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق لبطولة العالم للصانعين.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق لبطولة العالم للصانعين.
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