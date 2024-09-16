ناصر بن حمد يشكر المهنئين بمناسبة فوزه بلقب بطولة العالم للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تهانيهم لسموه بمناسبة فوزه بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي مسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن ما تضمنته التهاني من مشاعر وكلمات فياضة تجاه ما حققه سموه من إنجاز متميز في بطولة العالم للقدرة هو محل اعتزاز وتقدير سموه، وتؤكد تعاظم أواصر المحبة بين جميع أبناء البحرين، وتعزز مسيرة الفرح بالإنجازات التي يحققها أبناء الوطن والوقوف الى جانبهم في رحلتهم نحو تحقيق الذهب.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تلك المشاعر الصادقة تمثل حافز لمواصلة العطاء والسير في طريق تحقيق الإنجازات الكبيرة التي ترفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا وتسلط الضوء على إنجازات أبنائها الرياضية الذين باتوا يتصدرون العالم.
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