ناصر بن حمد يشكر المهنئين بمناسبة فوزه بلقب بطولة العالم للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬تهانيهم‭ ‬لسموه‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬التهاني‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬وكلمات‭ ‬فياضة‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬اعتزاز‭ ‬وتقدير‭ ‬سموه،‭ ‬وتؤكد‭ ‬تعاظم‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬الفرح‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬والوقوف‭ ‬الى‭ ‬جانبهم‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهب‭.

‬وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المشاعر‭ ‬الصادقة‭ ‬تمثل‭ ‬حافز‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬والسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬وتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬أبنائها‭ ‬الرياضية‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬يتصدرون‭ ‬العالم‭.‬