الريال يبدأ الحقبة الجديدة بلقاء شتوتغارت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدأ‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬باختبار‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬حامية‭ ‬بين‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬وضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬2005‭ ‬و2007‭.‬

وسيكون‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬حيث‭ ‬توسعت‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬إلى‭ ‬36،‭ ‬بنظام‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬يخوض‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ومثلها‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭.‬

وقبل‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬وزعت‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مستويات‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬فرق‭.‬

أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستتقدم‭ ‬الفرق‭ ‬الـ16‭ ‬التالية‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬وستخرج‭ ‬الفرق‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬سابقا‭.‬

ولن‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬عينه،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬يواجه‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافِسَيّن‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭.‬





مبابي‭: ‬علينا‭ ‬الفوز

واصطدم‭ ‬ريال‭ ‬بوصيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬وليفربول‭ ‬وميلان،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬وسالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬وليل‭ ‬وبريست‭ ‬الفرنسيين‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬أمام‭ ‬عملاق‭ ‬مدريد‭ ‬اختباره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬قطب‭ ‬إسبانيا‭ ‬الآخر‭ ‬برشلونة‭ ‬0‭-‬4‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مارس‭ ‬2010‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬السابق،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬ريال‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬بألقابه‭ ‬الـ15‭ ‬القياسية،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوفه‭ ‬بقائد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المبارتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

وكان‭ ‬ابن‭ ‬الـ25‭ ‬عاما‭ ‬متحمسا‭ ‬لبدايته‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬له‭ ‬عقدة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬مدريد‭ ‬كي‭ ‬أختبر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مركز‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬تغير‭ ‬كثيرا،‭ ‬إنها‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬وعلينا‭ ‬الفوز‭ ‬كي‭ ‬نبدأ‭ ‬جيدا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬شتوتغارت‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬للفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬ضد‭ ‬منافسه‭ ‬الألماني‭.‬

وسيكون‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الاختبار‭ ‬الألماني‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬لريال‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬امتدادا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬مر‭ ‬ببايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬دورتموند‭ (‬2-0‭) ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬الاختبار‭ ‬الثالث‭ ‬لرجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابة‭ ‬الفرنسيين‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬وأوريليان‭ ‬تشواميني،‭ ‬داني‭ ‬سيبايوس،‭ ‬والإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭.‬





ميلان‭ ‬وليفربول‭ ‬بذكريات‭ ‬اسطنبول‭ ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬،‭ ‬يتواجه‭ ‬ميلان‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬بذكريات‭ ‬نهائي‭ ‬اسطنبول‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وتجدد‭ ‬الموعد‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2007‭ ‬وخرج‭ ‬ميلان‭ ‬منتصرا‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ليحرز‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬والأخير‭.‬

ويخوض‭ ‬الفريقان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمدربين‭ ‬جديدين،‭ ‬إذ‭ ‬حل‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬في‭ ‬ميلان،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ليفربول‭ ‬بالهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬لمحاولة‭ ‬تعويض‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬متعثرة،‭ ‬حقق‭ ‬ميلان‭ ‬السبت‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بقيادة‭ ‬فونسيكا‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فينيتسيا‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية،‭ ‬مني‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬بهزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬الهولندي‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

في‭ ‬ميلانو،‭ ‬سيكون‭ ‬سلوت‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬سلفه‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬أوصل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭ ‬بين‭ ‬2018‭ ‬و2022‭ ‬ومنحه‭ ‬لقبه‭ ‬السادس‭.‬

وقال‭ ‬سلوت‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬السبت‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬انتصار‭ ‬كاسح‭ ‬على‭ ‬الغريم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬نافذة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقلب‭ ‬الأمور‭ ‬ونجعل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بمثابة‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬كي‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬لأنك‭ ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬تحقيق‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقلص‭ ‬التناقض‭ ‬الكبير‭ (‬في‭ ‬الأداء‭) ‬بين‭ ‬المباريات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مقارنته‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬يونايتد‭ ‬والخسارة‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭.‬

وبعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬نسخة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬يعود‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬الذي،‭ ‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بانتصارين‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬اهتزت‭ ‬صورته‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬بتعادلين‭ ‬سلبيين‭.‬

ويبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تجمعه‭ ‬بلايبزيغ‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬الألمانيين،‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي،‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزيين‭ ‬وكلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭.‬

وبقيادة‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬أيضا‭ ‬هو‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني،‭ ‬يبدأ‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬مشواره‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬مع‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬للفوز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخطي‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭.‬

وسيكون‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬بعدما‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬إضافة‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا‭ ‬وبنفيكا‭ ‬وشاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬وفينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬وسلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭.‬

ويبدأ‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬مشواره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1982‭-‬1983‭ ‬حين‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬قبلها‭ ‬بعام‭ ‬بطلا‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬بمواجهة‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬ليل‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬مع‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭.‬