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استمرار التسجيل بنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والمسجلين بالفترة (81)

9/16/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية استمرار التسجيل بنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام حتى الفترة (81) التي انتهت يوم الجمعة 30 ديسمبر عام 2022.
وقال الديوان في بيان صحافي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إنه سيتم إرسال رسائل نصية وفقا لبيانات الهاتف المسجلة لدى الديوان بالإضافة إلى إشعارات من خلال تطبيق «سهل» لجميع الباحثين عن عمل من المسجلين بالفترات المذكورة فقط، وذلك اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.
وأوضح أنه للتأكيد على الرغبة في الاستمرار بالتسجيل من عدمه في نظام التوظيف كباحث عن عمل يجب الضغط على الرابط في الرسالة او الإشعار المرسل ثم الدخول على «متابعة التسجيل» وإدخال الرقمين المدني والسري والتأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن عمل.
ونوه الديوان الى أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، مبينا «أن عدم تأكيد التسجيل من 1 حتى 30 سبتمبر الجاري يعتبر إقرارا من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل في النظام ويترتب عليه حق الديوان بإلغاء تسجيله في النظام».

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