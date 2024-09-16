استمرار التسجيل بنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والمسجلين بالفترة (81)

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن ديوان الخدمة المدنية استمرار التسجيل بنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام حتى الفترة (81) التي انتهت يوم الجمعة 30 ديسمبر عام 2022.
وقال الديوان في بيان صحافي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
(اكس) إنه سيتم إرسال رسائل نصية وفقا لبيانات الهاتف المسجلة لدى الديوان بالإضافة إلى إشعارات من خلال تطبيق «سهل» لجميع الباحثين عن عمل من المسجلين بالفترات المذكورة فقط، وذلك اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.
وأوضح أنه للتأكيد على الرغبة في الاستمرار بالتسجيل من عدمه في نظام التوظيف كباحث عن عمل يجب الضغط على الرابط في الرسالة او الإشعار المرسل ثم الدخول على «متابعة التسجيل» وإدخال الرقمين المدني والسري والتأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن عمل.
ونوه الديوان الى أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، مبينا «أن عدم تأكيد التسجيل من 1 حتى 30 سبتمبر الجاري يعتبر إقرارا من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل في النظام ويترتب عليه حق الديوان بإلغاء تسجيله في النظام».
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