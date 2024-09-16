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الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح

9/16/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

«ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 82 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

عزاء الرجال: الشعب البحري ديوان قصر المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح

هاتف: 50300300

عزاء النساء: الشعب البحري، منزل المرحوم الشيخ جابر المبارك الصباح

هاتف: 50304175

عزاء الرجال والنساء: الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر فقط».

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