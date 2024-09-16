فييرا يتوقع مرحلة جديدة من العلاقات مع دول الخليج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – عقد الخارجية البرازيلي ماورو فييرا سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع. وأكد أن أنشطة كهذه من شأنها تدشين مرحلة جديدة وواعدة في إطار العلاقات الاقتصادية ما بين البرازيل ودول المنطقة. علما بأن الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي هي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان.

ماورو فييرا يلتقي مع ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي: البرازيل تشارك بصفة ضيف خاص

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية البرازيلي يقوم بجولة في منطقة الخليج العربي منذ يوم الأحد الماضي (8)، حيث قام بزيارة سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقوم بزيارة

دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء (11). وفي العاصمة السعودية، الرياض، مثل الوزير ماورو فييرا البرازيل في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والبرازيل. كماعقد اجتماعات موازية مع وزراء خارجية كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.

وفي المقابلة الحصرية التي أجرتها وكالة الأنباء البرازيلية العربية (أنبا) مع الوزير فييرا، قال:“لقد وقعنا نيابة عن البرازيل على مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي، من شأنها أن تمهد الطريق لمرحلة جديدة وواعدة في العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة. ومجلس التعاون، نظرًا للدور المفصلي الذي يلعبه، يعد القناة الأمثل لتعزيز هذه الجهود”.

وذكر الوزير فييرا أن الاجتماع دشن مرحلة جديدة من الحوار السياسي الوثيق والرفيع المستوى مع مجلس التعاون والدول الأعضاء الستة. وقال:“على الرغم من أن البرازيل تتمتع بعلاقات وطيدة مع كافة دول العالم، إلا أن هذه المرحلة الجديدة تتزامن مع واقع اقتصادي واجتماعي جديد تمامًا، وبالتأكيد أكثر واعدة”.

وصرح الوزير ماورو فييرا إن الزيارات التي قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المنطقة في العام الماضي، وقوة تأثير الدبلوماسية الرئاسية جعلت من الممكن، ، تحديد فرص تجارية واسعة النطاق في مختلف القطاعات. وأضاف:“إن زيارتي للمنطقة تهدف إلى مواصلة الاتصالات الجارية بين الحكومات، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمامنا بإبرام الاتفاقية التجارية بين ميركوسور والإمارات العربية المتحدة”.

وأشار الوزير إلى أن البرازيل تتبنى موقفاً سياسياً تحسد عليه في المنطقة. وقال:“العالم بأسره يتنافس على الشراكات والفرص المتاحة في منطقة الخليج، والبرازيل بدورها تتبنى موقفاً سياسياً تحسد عليه، وهذا ينبغي أن ينعكس على العلاقات الاقتصادية التي تزداد عمقاً”.

كما أشار الوزير ماورو فييرا إلى أن الرئيس لولا منخرط بشكل مباشر في الجهود المبذولة لترسيخ التقارب بين البرازيل ودول الخليج العربي، حيث قام بزيارات إلى كل من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية منذ تنصيبه، بالإضافة إلى مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فييرا إلى أنه استمع أيضًا، وبالإجماع، خلال زياراته لدول المنطقة خلال العام الجاري، إلى اعتراف المسؤولين الذين اجتمه بهم بموقف البرازيل الثابت منذ بداية الأزمة الإنسانية وأزمة الرهائن في غزة، في أكتوبر الماضي.

وقد استند الوزير فييرا إلى ما قاله وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، الذي التقى به بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي، للحديث عن العلاقات بين دول المنطقة والبرازيل. فقال:“لقد وصف الوزير الفالح وتيرة التقارب الأخير مع البرازيل بأنها“استثنائية”، وأنا أتفق معه تمامًا، علماً بأنه قام بزيارة بلادنا مؤخرًا”.

لقاء ماورو فييرا مع الفالح: حماس بشأن المفاوضات الجارية مع البرازيل



وبحسب الوزير البرازيلي، فقد أعرب الوزير الفالح خلال سرده لوقائع الزيارة، عن حماسه بشأن المفاوضات الجارية مع البرازيل في مجالات عدة، لا سيما الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطيران التجاري والدفاع. وأردف قائلاً:“وهذا التطور مرتبط بمشاركة القطاع الخاص البرازيلي، والتي تعتبر عاملاً بالغ الأهمية”.

ويرى الوزير فييرا أن الحوار السياسي الوثيق مع دول المنطقة، والذي يدرج في أولويات السياسة الخارجية للرئيس لولا، يمهد الطريق أيضًا أمام القطاع الخاص لاستكشاف الفرص التي توفرها هذه الأسواق.

وقال ماورو فييرا إن أكثر ما أثار إعجابه خلال لقاءاته الرفيعة المستوى في الرياض، هو مدى إطلاع ومعرفة المسؤولين الذين التقى بهم بالاقتصاد البرازيلي والشركات والبنوك الرئيسية في البلاد ذات العمليات الدولية. وقال:“إن هذه المعرفة هي الأساس لما سيأتي من تعزيز للتبادل التجاري ولجذب الاستثمارات المتبادلة”.

وبعد زيارته لسلطنة عمان، تطرق الوزير البرازيلي إلى الشركات البرازيلية المستثمرة في البلاد، لا سيما في قطاعي الأغذية والتعدين. وقال:“لدينا بيانات مشجعة للغاية”. وأفاد المستشار أنه ناقش الجوانب الجديدة المحتملة للشراكات مع وزارة الزراعة في سلطنة عمان، مع الطبيعة التكاملية للاقتصادات التي تفتح مساحات جديدة للأعمال الزراعية البرازيلية.

أحد الاجتماعات التي جرت يوم الأربعاء مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد ماورو فييرا اجتماعات مع وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي. وبحسب إيتاماراتي، فقد بحث المستشار البرازيلي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع آل نهيان، مع التركيز على الإعداد لزيارة رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى البرازيل.

وركز اللقاء مع الزيودي على التجارة بين البرازيل والإمارات ومفاوضات الدولة العربية مع ميركوسور التي من المقرر أن تعقد جولة تفاوض جديدة في أكتوبر المقبل. علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تجري مفاوضات بشأن ابرام اتفاقية تجارة حرة مع الكتلة الأ/ريكية الجنوبية.

*ترجمة صالح حسن

©Evaristo Sa/AFPخبر صحفيخبر صحفيخبر صحفي

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