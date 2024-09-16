محميات فلسطين : إنقاذ وتأهيل الحيوانات والطيور البرية (ضرورة بيئية)

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / يعتبر محميات فلسطين انقاذ وتأهيل الحيوانات والطيور البرية (ضرورة بيئية) موضحة ان فلسطين تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص حاد في مراكز تأهيل الحيوانات البرية المصابة، مما يحرم هذه الحيوانات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وقال موقع محميات فلسطين في بيان لها انه وفي ظل الحاجة الملحة، تحتاج الضفة الغربية إلى ثلاثة مراكز للتأهيل في الجنوب، الوسط، والشمال. ورغم هذا النقص، بدأت بعض الجمعيات والمراكز الطبية في تقديم خدمات علاجية محدودة للحيوانات والطيور البرية، والتي تسهم في تأهيل هذه الكائنات، وضمان عودتها إلى بيئاتها الطبيعية.

أهمية تأهيل الحيوانات المصابة

الحفاظ على التوازن البيئي حيث تشكل الحيوانات جزءًا أساسيًا من النظام البيئي. فتأهيل الحيوانات المصابة وإعادتها إلى الطبيعة يسهم في الحفاظ على هذا التوازن، حيث تؤدي الحيوانات أدوارًا حيوية في السلسلة الغذائية سواء كانت مفترسة أو فريسة ,

دعم التنوع البيولوجي هو الأساس لاستقرار الأنظمة البيئية حيث التأهيل الحيوانات المصابة يعزز الحفاظ على هذا التنوع، ويمنع انقراض الأنواع مما يسهم في تحقيق التوازن الطبيعي وتحقيق الاستدامة البيئية ان إعادة الحيوانات المصابة إلى موائلها الطبيعية يدعم استدامة الموارد البيئية، حيث تساهم هذه الحيوانات في العمليات البيئية المختلفة، مما يضمن بقاءها للأجيال القادمة والاستمتاع بالحياة البرية.

واكد موقع محميات فلسطين على وجود جهود تأهيل الحيوانات في فلسطين رغم نقص الموارد، موضحة ان مشروع تأهيل الحيوانات البرية في فلسطين حقق نجاحات ملموسة في حماية العديد من الحيوانات وضمان استمراريتها في بيئاتها الطبيعية. يعود الفضل في هذه النجاحات إلى تفاني فرق إعادة التأهيل، والدعم المتاح من المجتمع المحلي.

وقدم موقع محميات فلسطين نماذج متعددة من متابعة وعلاج حالات ناجحة لتأهيل الحيوانات في الضفة الغربية مشددة على الدور المهم والحيوي للمجتمع ولوسائل الاعلام في التوعية اتجاه حماية الحيوانات البرية حيث تم تنظيم فعاليات محلية بمشاركة المجتمع المحلي لإطلاق سراح الحيوانات بعد تأهيلها.

وقد ساهمت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواد الإعلامية مثل الفيديو الذي نشر بعنوان

قصة حماية جراء الضبع زاد من وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

تعزيز الوعي بأهمية الحيوانات

واكد موقع محميات فلسطين انه يسعى ضمن مشاريعه إلى تعزيز الوعي من خلال تنفيذ فعاليات توعوية ومجتمعية وتنظيم ورش عمل وندوات لتشجيع المجتمع على الحفاظ على الحيوانات, وتثقيف المجتمع ونشر معلومات صحيحة حول دور الحيوانات في النظام البيئي لتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها.

العلاقة بين تأهيل الحيوانات البرية والتغير المناخي

التغير المناخي هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الحياة البرية، حيث تؤثر التغيرات المناخية على موائل الحيوانات، أنماط الهجرة، والتكاثر. تأهيل الحيوانات البرية يمكن أن يساعدها على التكيف مع هذه التغيرات.

أهمية تأهيل الحيوانات البرية في ظل التغير المناخي







ان تأهيل الحيوانات المصابة يساعدها على التكيف مع التغيرات البيئية الناجمة عن التغير المناخي.



الحفاظ على التنوع البيولوجي: تأهيل الحيوانات يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز قدرة النظم البيئية على مواجهة التغيرات المناخية.

يساهم بإعادة التوازن البيئي: و بإعادة الحيوانات إلى موائلها الطبيعية بعد تأهيلها، يمكن الحفاظ على التوازن البيئي الضروري.

وقدم موقع محميات فلسطين قصة نجاح تمثلت

إعادة تأهيل الضباع في وحدة إعادة تأهيل الحيوانات التابعة لمعهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة، بالتعاون مع جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة وسلطة البيئة والشرطة البيئية، مثالًا ساطعًا على الالتزام بحماية الحياة البرية. من خلال التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، تم توفير بيئة آمنة للضباع الصغيرة، حتى عندما لم يكن من الممكن إعادتها إلى البرية.

ان الأنشطة التوعوية والتعليمية التي رافقت هذا المشروع ساهمت بشكل كبير في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في فلسطين. هذه القصة تعكس نموذجًا للتقاني والعمل الجماعي من أجل حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي.



ان تأهيل الحيوانات المصابة وإعادتها للطبيعة ليس مجرد عمل إنساني، بل هو ضرورة بيئية لضمان استدامة النظم البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي. من خلال التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة