فتوح يستقبل نائبة رئيس البرلمان الألماني ويطالب بوقف العدوان ورفع الحصار

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، نائبة رئيس البرلمان
الألماني، سوزان كاستنر، في لقاء تناول الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
خلال الاجتماع، نقل فتوح معاناة الشعب الفلسطيني جراء المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأوضح حجم الدمار الذي لحق بالمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. كما استعرض فتوح الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية، حيث تحدث عن الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال ومستعمريه، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها البنية التحتية والمرافق العامة.
وأكد فتوح ضرورة التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع الحصار أيضًا عن الضفة الغربية. كما شدد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن هذا الاعتراف هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع. وطلب فتوح دعم أوروبا لمطلب منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف في مجلس الأمن بدولة فلسطين، وتقديم المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، إضافة إلى دعوته لانسحاب إسرائيل من القطاع.
من جانبها، أكدت كاستنر، موقف البرلمان الثابت بدعم حل الدولتين والعمل من أجل وقف الحرب. كما أعربت عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني، وأكدت جهود البرلمان الألماني في تقديم مساعدات الإغاثة والإيواء إلى قطاع غزة، والعمل على فتح المعابر وتمكين الطواقم الدولية والمحلية من تقديم المساعدة والإسعاف للمتضررين.
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