فتوح يستقبل نائبة رئيس البرلمان الألماني ويطالب بوقف العدوان ورفع الحصار

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، نائبة رئيس الألماني، سوزان كاستنر، في لقاء تناول الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

خلال الاجتماع، فتوح معاناة الشعب الفلسطيني جراء المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأوضح حجم الدمار الذي لحق بالمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. كما استعرض فتوح الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية، حيث تحدث عن الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال ومستعمريه، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها البنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد فتوح ضرورة التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع الحصار أيضًا عن الضفة الغربية. كما شدد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن هذا الاعتراف هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع. وطلب فتوح دعم أوروبا لمطلب منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف في مجلس الأمن بدولة فلسطين، وتقديم المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، إضافة إلى دعوته لانسحاب إسرائيل من القطاع.

من جانبها، أكدت كاستنر، موقف البرلمان الثابت بدعم حل الدولتين والعمل من أجل وقف الحرب. كما أعربت عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني، وأكدت جهود البرلمان الألماني في تقديم مساعدات الإغاثة والإيواء إلى قطاع غزة، والعمل على فتح المعابر وتمكين الطواقم الدولية والمحلية من تقديم المساعدة والإسعاف للمتضررين.