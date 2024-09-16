الخليل: الاحتلال يعتدي على مواطنين ويواصل اغلاق مدخلي إذنا ومخيم الفوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالضرب على مواطنين عند مدخلي إذنا والفوار في الخليل، وتواصل إغلاق مداخلي
إذنا ومخيم الفوار.
فيما لاحقت قوات الاحتلال شبانا حاولوا الخروج من البلدة التي أغلقتها بالبوابة الحديدية منذ مطلع الشهر الجاري، واقتادتهم بالقرب من البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة، واعتدت عليهم بالضرب، قبل الإفراج عنهم.
وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الرئيسي لمخيم الفوار جنوبا، ولاحقت المواطنين والمعلمين وطلبة المدارس، واعتدت على بعضهم بالضرب.
ولا تزال قوات الاحتلال تحكم حصارها وإغلاقها لعدد من مداخل القرى والبلدات والمخيمات في محافظة الخليل، مما يدفع المواطنين لسلوك طرق ترابية للوصول إلى المشافي ومراكز التسوق.
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