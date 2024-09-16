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الخليل: الاحتلال يعتدي على مواطنين ويواصل اغلاق مدخلي إذنا ومخيم الفوار

9/16/2024 6:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالضرب على مواطنين عند مدخلي إذنا والفوار في الخليل، وتواصل إغلاق مداخلي
إذنا ومخيم الفوار.

فيما لاحقت قوات الاحتلال شبانا حاولوا الخروج من البلدة التي أغلقتها بالبوابة الحديدية منذ مطلع الشهر الجاري، واقتادتهم بالقرب من البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة، واعتدت عليهم بالضرب، قبل الإفراج عنهم.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الرئيسي لمخيم الفوار جنوبا، ولاحقت المواطنين والمعلمين وطلبة المدارس، واعتدت على بعضهم بالضرب.

ولا تزال قوات الاحتلال تحكم حصارها وإغلاقها لعدد من مداخل القرى والبلدات والمخيمات في محافظة الخليل، مما يدفع المواطنين لسلوك طرق ترابية للوصول إلى المشافي ومراكز التسوق.

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