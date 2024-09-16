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طلاب الصف الأول ابتدائي دشنوا العام الدراسي الجديد

9/16/2024 2:20:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

دشن طلاب الصف الأول ابتدائي العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 صباح اليوم الاثنين، على أن يلحق بهم بقية طلبة صفوف الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والثانوية غدٍ الثلاثاء ورياض الاطفال بعد غد الأربعاء .

واستقبلت الإدارات المدرسية التلاميذ مع أولياء أمورهم في أول يوم دراسي مفتوح اشتمل على فقرات ترحيبية محببة تشجعهم على الانتظام والإقبال على الدراسة وهي أولى خطوات رحلة الـ 12 عاما دراسية مقبلة.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ"الأنباء"، أن الساعات الأولى من الدوام سارت على ما يرام ووفق الخطة الموضوعة لاسيما وأن وزارة التربية وبجهود جميع قيادييها هيأت كل الظروف والمناخ المناسب لاستقبال الطلاب.

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