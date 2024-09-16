طلاب الصف الأول ابتدائي دشنوا العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
دشن طلاب الصف الأول ابتدائي العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 صباح اليوم الاثنين، على أن يلحق بهم بقية طلبة صفوف الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والثانوية غدٍ الثلاثاء ورياض الاطفال بعد غد الأربعاء .
واستقبلت الإدارات المدرسية التلاميذ مع أولياء أمورهم في أول يوم دراسي مفتوح اشتمل على فقرات ترحيبية محببة تشجعهم على الانتظام والإقبال على الدراسة وهي أولى خطوات رحلة الـ 12 عاما دراسية مقبلة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ"الأنباء"، أن الساعات الأولى من الدوام سارت على ما يرام ووفق الخطة الموضوعة لاسيما وأن وزارة التربية وبجهود جميع قيادييها هيأت كل الظروف والمناخ المناسب لاستقبال الطلاب.
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