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الروح والجسد و ((الانفكاك))

9/16/2024 12:05:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)

حينما مات والد شمعون المصري، أراد أن يحمل جسده إلى داره، فقال له «بصلئيل بن حور»: إن في جسد الميت نجاسة ولا يجوز تجهيزه في الدار. يقول «شمعون»: آلمتني كلمة «نجاسة»!! يا الله! كيف يوصف هذا الجسد الطيب والقلب النقي بالنجاسة؟! أم ترى أن طهارته كانت في روحه التي انفصلت عنه إلى مكان مجهول؟!
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قيل في وصف حياة الإنسان في رواية أوراق شمعون المصري: «حياة فانية أرضية، ثم حياة برزخية فيها روح بلا جسد، ثم حياة أخرى بالروح والجسد في أبهى صورة وأسماها بجوار الرحمن!».
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الجسد هو وعاء الروح، والروح هي نبض يسري في الجسد، انفصال أحدهما عن الآخر يفقد الآخر قيمته، لكن الروح تبحر في عالم آخر.
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الروح أمرها وعلمها وكنهها عند الله عز وجل، يقول تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) سورة الإسراء.
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الروح حار فيها العلماء الكبار والفلاسفة العظام، سطرت فيها الكلمات، وكتبت من أجلها العبارات، الروح شيء غير محسوس فيفحص، ولا مرئي فينظر، ولا مكتوب فيقرأ، الروح أمرها عجيب، فقد تجد المريض السقيم يعيش وتطول حياته، وترى السليم الصحيح يموت وتنتقص حياته.

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المعايير مختلفة مع الروح، فالأموال تزدهر بالتجارة، والمعرفة تنمو بالقراءة، والأجسام تبنى بالرياضة، لكن الروح لها خط مختلف ومسار منفرد.
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الجسد لا يعول عليه كثيرا، فالعمر يقتله، وصروف الدهر تذبله، والهموم تثقله، والحوادث تؤلمه.
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أما الروح فبتقويتها ينشط الجسد وإن كان مريضا، وتحيا الروح وإن كانت عليلة، وتقوى العزائم وإن كانت المثبطات كثيرة.
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الروح هي التي لا فكاك منها، فروحك تبقى تلازمك في دنياك وآخرتك، أما الجسد فمرده إلى زوال ومآله إلى انحسار، ثم تبعث من جديد، ولكن بهيئة وشكل مختلف يعلمه الله، فاهتم بالباقي لكي تسعد وتنجو وتفوز يوم القيامة.


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