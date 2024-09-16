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المولد النبوي الشريف.. يوم أشرقت فيه السماء على الأرض بنور الحق

9/16/2024 12:04:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تحيي الأمة الإسلامية في العالم كافة، ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم الثاني عشر من من ربيع الأول، وهو اليوم العظيم الذي حمل معه تحولات عميقة أنارت حياة أمة. كان ذلك في ربيع الأول من عام الفيل، وهو العام الذي حفظ الله فيه بيته الحرام من شر أريد به.
علماء قالوا لـ(بترا) إن ذكرى ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم، فرصة للفهم الصحيح للدين وحقيقته الخالدة، القائمة على الوسطية والاعتدال، ورسالة الخير والعدل والرحمة، ورفض العدوان والجور والظلم، مشيرين إلى أن الدعوة المحمدية، فتحت آفاقا جديدة للتفكير والتفاعل بين الأفراد والجماعات، وأسست لرؤية حضارية، ساهمت في بناء أمة تحمل راية الحق، وتواجه التحديات بروح جمعية على قلب رجل واحد، فكان مولده رحمة للناس أجمعين، يلامس إنسانية الفرد، ويعزز مكانته في المجتمع.
سماحة مفتي عام المملكة د. أحمد الحسنات، قال "في كل عام من ربيع الأول، تتجدد أنوار الأمة في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى كريمة عظيمة على قلب كل مسلم، هي ذكرى مولد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، النور المبين الذي بمولده ملئت الدنيا نورا وانطفأت ظلماتها".
وأشار إلى أن احتفالنا بالنبي محمد، لا يكفيه يوم واحد ولا شهر واحد، وإنما يكون بالاقتداء به على مدى الدهر، فهذا دليل محبته، حبا مستمرا، وهو في الوقت نفسه دليل إيمان.
وأضاف، محبة رسول الله ليست نافلة من القول ولا بدعا من الأمر، بل هي واجبة على كل مسلم، فهو صاحب الفضل على هذه الأمة، والإنسانية كلها، به أصبحنا أمة واحدة تقود الأمم، وترعى ركب العلم والحضارة بإعمال العقل، بعد أن أخرجتنا الرسالة السماوية النازلة على آخر الأنبياء والرسل من ظلمات الجهل وعبادة الأصنام، إلى العلم والقوة والنور الإلهي.
أمين عام دائرة الإفتاء العام د. زيد إبراهيم الكيلاني، قال "تشرق علينا ذكرى مولد سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم، محملة برسائل البشر والنصر، رسائل تملأ قلب المؤمن يقينا وثقة وحسن ظن باللّه أن النصر قريب، وأن اليسر قادم بعد العسر، وأن عطاء الكريم -سبحانه وتعالى، قريب من المحسنين".
وأضاف الكيلاني، إن نبينا الكريم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول في عام الفيل، وهو عام الهجمة على الكعبة، لكن من رحمة الله أن انقلبت الهجمة الى إشراقة نور وبداية بِشْر، سيكون بالنصر والعطاء، مشيرا إلى أن ذكرى المولد بشرى بإذنه تعالى لأهلنا في فلسطين، الذين قال فيهم رسول الله محمد "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ‌لعدوهم ‌قاهرين"، وسنراهم في الأقصى محررا مصلين، فهذا وعد الله ورسالة من رسائل المولد النبوي.
مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. إسماعيل فواز الخطبا، قال "عاشت البشرية قبل مجيء الرسول فترة عصيبة من تاريخها، فكان مولده- صلى الله عليه وسلم، إيذانا باندحار الباطل والشر وظهور الحق والخير".
وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي فرصة مهمة لإحداث التغيير الذي نصبو إليه، فقد أرسى رسول الله قانون السماء على الجميع، ورسخ قواعد المواطنة الفاعلة واحترام حقق الإنسان، فلا ظلم ولا عدوان ولا انتهاك لكرامته، أياً كان لونه أو جنسه أو عرقه أو ملته.
وأوضح الخطبا، أن ميلاد النبي رسالة لشباب الأمة، جيل النهضة والبناء، بأن يتمسكوا بهدي حبيبهم وخُلُقه، وأن يكونوا محبين لدينهم منتمين لوطنهم، ملتفين حول قيادتهم، فالأمل معقود عليهم في بناء أوطانهم والمحافظة على أمنه واستقراره، وهو فرصة للفهم الصحيح للدين وحقيقته الخالدة، القائمة على الوسطية والاعتدال، والتي تلبي حاجة الفطرة السوية السليمة.
رئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية د. علاء الدين محمد عدوي، قال، يشهد المسلمون في العالم كله في هذا اليوم، ذكرى عظيمة ذات مكانة عالية رفيعة، هي مولد النبي الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام، لافتا الى ما في المولد الشريف من دلالات وإشارات وتكريم للناس، بأن الله سبحانه، اختار نبيه -عليه الصلاة والسلام، بحكمته ورحمته ليكون من أشرف الأنساب والبيوت وأعرقها، وأعلاها منزلة ورفعة وتقديرا عند الأمم، وقد اشتهروا برعاية الكعبة ورفادة الحاج.
وأضاف، إن المولد النبوي تذكير بضرورة اتباع سنته قولا وعملا، باعتبارها منهج حياة ونجاة، فالنبي ولد في ربيع الأول من عام الفيل، العام الذي حمى الله فيه بيته الحرام من الأذى، وهو درس في الصبر والثقة بنصر الله وحماية الحق، ونصرة المستضعفين.
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة آل البيت د. عماد عبد الكريم سليم خصاونة، أشار الى أن ذكرى مولد النبي محمد، حدث تاريخي بالغ الأهمية للمسلمين، لافتا إلى أن هذه الذكرى، شهدت بناء حضارة عظيمة، قوامها التسامح والمساواة والرحمة.
وبين أن الله أضاء بميلاد نبيه محمد الظلمات، وبه تحرر الناس من نير الاستعباد للإنسان والحجر وتحرر الضعيف من غلبة الظالم، مشيرا إلى أن الأمة اليوم بحاجة أن تستذكر الرسالة العظيمة التي تتجدد مع ميلاد رسول الله وهي رسالة الايمان والثقة بالله وأن النصر مع الصبر.-(بترا)

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