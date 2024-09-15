الأم والأقارب قتلوها .. تطورات قضية الطفلة نارين التي شغلت تركيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قراراً بالحبس الاحتياطي لوالدة وشقيق الطفلة نارين غوران التي فُقدت لمدة 19 يوماً، في ولاية ديار بكر في جنوب شرق تركيا، قبل العثور على جثتها في مجرى مائي بالقرب من منزلها.

ووجه ممثلو الادعاء في محكمة ديار بكر، اتهامات إلى والدة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، وشقيقها، بالمشاركة في القتل، بينما اتُهم 6 أشخاص، من بينهم عمها وأبناء عمومتها، بتدمير الأدلة، كما اتهم عم آخر في وقت سابق بالقتل.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيسعى إلى فرض أقصى عقوبة على المسؤولين عن مقتل الطفلة "نارين غوران"، التي عُثر عليها في كيس مخبأ تحت صخور، في قضية هزت البلاد وأثارت احتجاجات منذ اختفاء الطفلة قبل ثلاثة أسابيع.

وخرجت أحزاب سياسية وجماعات نسوية في احتجاجات في مدن مختلفة في أنحاء تركيا للمطالبة بالعدالة لنارين، التي أثار مقتلها حالة من الصدمة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب عدد الأقارب الذين يُعتقد بتورطهم في قتلها.

وكانت نارين غوران اختفت منذ 21 أغسطس (آب) 2024 بعد خروجها لحضور دورة تحفيظ القرآن الكريم في قريتها، قبل أن يتم العثور على جثتها مغلّفة في كيس بلاستيكي وملقاة في منطقة وعرة بجوار نهر بعد 19 يوماً.

وأكدت الفحوصات الأولية أن نارين تعرضت للخنق ولكسر في قدمها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء، مما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد المشتبه بهم زعم أنّ عم الطفلة -الذي يشغل منصب مختار القرية- تورط في الجريمة، وطلب من أحد الأشخاص التخلص من جثة الفتاة البالغة من العمر 8 أعوام مقابل مبلغ مالي كبير.

كما ذكرت وسائل إعلام أن عينات الحمض النووي الموجودة على ملابس الطفلة تطابقت مع تلك الموجودة في سيارة العم، مما دفع السلطات لاعتقاله.

ولم تتضح طريقة قتلها، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن تشريح الجثة كشف عن وجود جروح على رقبتها.



