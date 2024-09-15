الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهنئة من الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، رفع فيها الى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق بطولة العالم للصانعين. وأكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما تحققه مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة وخاصة الصعيد الرياضي لهو دليل واضح على حرص واهتمام جلالته بأن تكون مكانة مملكة البحرين في ذات الصيت التنافسي الذي عرفت به دائماً وابداً امتدادا لما يتم تحقيقه من منجزات رياضية ترفد المسيرة التنموية الشاملة في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق بطولة العالم للصانعين.
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