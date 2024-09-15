هشام الأنصاري عضوا بمجلس إدارة شركة أميانتيت العالمية القابضة - البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحَّب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فراس‭ ‬بن‭ ‬غصاب‭ ‬الحربي‭ ‬بعضوية‭ ‬الأنصاري‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬وفريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬إستراتيجيات‭ ‬الشركة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬أميانتيت‭ ‬العالمية‭ ‬القابضة‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لشركة‭ ‬أميانتيت‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬استثمارات‭ ‬ومصانع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تمد‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬منتجاتها‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬العالمية‭ ‬منها‭ ‬مشاريع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ومشاريع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مشاريع‭ ‬ألبا‭ ‬وبابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬هشام‭ ‬الأنصاري‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للشركة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إعداد‭ ‬ومراجعة‭ ‬سياسات‭ ‬الشركة،‭ ‬ومراقبة‭ ‬العمليات‭ ‬وتقييم‭ ‬الأداء‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هشام‭ ‬الأنصاري‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬بحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ HMA ‭ ‬والتي‭ ‬تتفرع‭ ‬منها‭ ‬شركة‭ ‬إنفراشور‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬هندسة‭ ‬خطوط‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬وتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬الأنابيب‭ ‬لمشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭. ‬كما‭ ‬وأنه‭ ‬عضوا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ PWT ‭ ‬ Wasser ‭-‬ und ‭ ‬ Abwassertechnik GmbH ‭ ‬ الألمانية‭ ‬ومقرها‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬ EPC ‭ ‬لبناء‭ ‬محطات‭ ‬التحلية‭ ‬ومحطات‭ ‬المعالجة‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سفينغمبرج‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وهو‭ ‬كذلك‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الهندسية‭ ‬للمقاولات‭ ‬المحدودة‭ (‬ ISECC ‭) ‬ومقرها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬للوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتوسيع‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

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