هشام الأنصاري عضوا بمجلس إدارة شركة أميانتيت العالمية القابضة - البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قامت شركة أميانتيت العالمية القابضة ومقرها مملكة البحرين بتعيين هشام محمد الأنصاري عضوا بمجلس إدارة الشركة.
ورحَّب رئيس مجلس الإدارة فراس بن غصاب الحربي بعضوية الأنصاري وأعرب عن ثقته بأن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تطوير الشركة من خلال دعم خطط أعمال الشركة وفريق الإدارة التنفيذية في تنفيذ إستراتيجيات الشركة.
يذكر أن شركة أميانتيت العالمية القابضة هي شركة مملوكة بالكامل لشركة أميانتيت العربية السعودية، وهي من أكبر الشركات الصناعية التي تملك استثمارات ومصانع في مختلف دول العالم. كما أنها من الشركات الأساسية التي تمد مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين بكثير من منتجاتها من الأنابيب التي تتوافق مع المواصفات والمقاييس العالمية منها مشاريع وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء ومشاريع وزارة الإسكان بالإضافة الى مشاريع ألبا وبابكو إنرجيز وكثير من مشاريع القطاع الخاص في البحرين.
من جهته، أعرب هشام الأنصاري عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكبيرة، مؤكدا أنه سيعمل مع باقي الأعضاء على تقديم التوجهات الاستراتيجية للشركة، وكذلك إعداد ومراجعة سياسات الشركة، ومراقبة العمليات وتقييم الأداء للتأكد من تطوير عمليات الشركة.
يذكر أن هشام الأنصاري هو رجل أعمال بحريني ورئيس مجلس ادارة مجموعة HMA والتي تتفرع منها شركة إنفراشور التي تعمل في مجال هندسة خطوط شبكات المياه وتوريد وتركيب الأنابيب لمشاريع البنية التحتية. كما وأنه عضوا لمجلس إدارة شركة PWT Wasser - und Abwassertechnik GmbH الألمانية ومقرها الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي شركة مقاولات EPC لبناء محطات التحلية ومحطات المعالجة ومقرها في مدينة سفينغمبرج في ألمانيا. وهو كذلك عضو في شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة ( ISECC ) ومقرها المملكة العربية السعودية. هذه الشركات تقدم خدماتها في قطاع المياه والصرف الصحي للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وهي الآن تهدف إلى تطوير وتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما منطقة الخليج العربي.
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