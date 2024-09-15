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زين البحرين تحتفل بتخريج المتدربين في برنامجها التدريبي الصيفي لتمكين الشباب

9/15/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتخرج‭ ‬34‭ ‬متدرباً‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬السنوي‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

واستضافت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬وتكريم‭ ‬المتدربين‭ ‬مؤخراً،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬كل‭ ‬متدرب‭ ‬بشهادة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهم‭. ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وكفاءة‭ ‬المتدربين‭ ‬عبر‭ ‬فيديو‭ ‬خاص‭ ‬يستعرض‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتهم‭. ‬

قدم‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬لزين‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬وشخصية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام،‭ ‬وركز‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الاستدامة‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭. ‬شارك‭ ‬المتدربون‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬مثل‭ ‬زيارة‭ ‬المركز‭ ‬البحريني‭ ‬للحراك‭ ‬الدولي‭ ‬ومبادرات‭ ‬أخرى‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭(‬ SDGs ‭) . ‬كما‭ ‬شمل‭ ‬البرنامج‭ ‬أنشطة‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬برنامج‭ ‬زين‭ ‬للتوعية‭ ‬الصحية‭ .‬‮«‬ Be ‭ ‬ WELL ‮»‬

وعلقت‭ ‬رنا‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والاستدامة‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬زين‭ ‬للتدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬السنوية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬لتمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭. ‬وأن‭ ‬تدريب
وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬يعتبر‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

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