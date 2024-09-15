زين البحرين تحتفل بتخريج المتدربين في برنامجها التدريبي الصيفي لتمكين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتفلت زين البحرين بتخرج 34 متدرباً في برنامج التدريب الصيفي السنوي لتمكين الشباب الخاص بها.
واستضافت زين البحرين حفل تخريج وتكريم المتدربين مؤخراً، حيث تم تسليم كل متدرب بشهادة إلكترونية تقديراً لجهودهم. خلال الحفل تم تسليط الضوء على جهود وكفاءة المتدربين عبر فيديو خاص يستعرض أبرز إنجازاتهم.
قدم برنامج التدريب الصيفي لزين البحرين فرصة قيمة لاكتساب خبرات عملية وشخصية في مختلف الأقسام، وركز أيضاً على تعزيز مفهوم الاستدامة وخدمة المجتمع، التي تعتبر إحدى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها زين البحرين. شارك المتدربون في عدة مشاريع مثيرة للاهتمام، مثل زيارة المركز البحريني للحراك الدولي ومبادرات أخرى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة( SDGs ) . كما شمل البرنامج أنشطة الصحة والرفاهية التي تهدف إلى تحسين الصحة العقلية والجسدية والاجتماعية، والتي تعكس برنامج زين للتوعية الصحية .« Be WELL »
وعلقت رنا الماجد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة المؤسسية في زين البحرين، قائلة: «يعتبر برنامج زين للتدريب الصيفي أحد البرامج السنوية المهمة التي تقوم بها الشركة لتمكين وتطوير مهارات الشباب في المجالات كافة. وأن تدريب
وتأهيل الكوادر الوطنية لتحقيق الريادة محلياً وإقليمياً يعتبر جزءا مهما من سياسة زين البحرين التي تدعم أيضاً رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
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