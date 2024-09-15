محللون: صور تظهر ما يرجح أنه موقع غير معلن لتخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيئول‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬صور‭ ‬منشأة‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ربما‭ ‬تظهر‭ ‬موقعا‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬لصنع‭ ‬قنابل‭ ‬نووية‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬مباشرة‭. ‬وعرضت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬صورا‭ ‬لأجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬الوقود‭ ‬لقنابلها‭ ‬النووية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬فيه‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬جونج‭ ‬أون‭ ‬منشأة‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬بدرجة‭ ‬تخصيب‭ ‬تسمح‭ ‬بصنع‭ ‬أسلحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الترسانة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬كيم‭ ‬وهو‭ ‬يتجول‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬المعدنية،‭ ‬وهي‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬التقرير‭ ‬موقع‭ ‬المنشأة‭. ‬وقال‭ ‬مراقبون‭ ‬ومحللون‭ ‬لشؤون‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إن‭ ‬الموقع‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬كانجسون‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬منشأة‭ ‬سرية‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬وقال‭ ‬جيفري‭ ‬لويس‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ميدلبري‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬خمس‭ ‬صور‭ ‬للمنشأة‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬وملحق،‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬خصائص‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬للموقع‭ ‬النووي‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشكل‭ ‬غير‭ ‬المألوف‭ ‬للملحق‭ ‬ومجموعة‭ ‬الأعمدة‭ ‬والعوارض‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬التي‭ ‬يتألف‭ ‬منها‭ ‬‮«‬تتطابق‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬شيدته‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وأضاف‭ ‬لويس‭: ‬‮«‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كانجسون‭. ‬إنها‭ ‬منشأة‭ ‬للتخصيب‮»‬‭. ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لديها‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬ويقول‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬صورا‭ ‬التقطتها‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬تجارية‭ ‬أظهرت‭ ‬أعمال‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬يونجبيون‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬النووية‭ ‬وموقع‭ ‬كانجسون،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬التوسع‭ ‬فيهما‭.‬

وقال‭ ‬كولين‭ ‬زويركو،‭ ‬وهو‭ ‬مراسل‭ ‬تحليلي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إن‭.‬كيه‭ ‬برو،‭ ‬المعني‭ ‬بمراقبة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ويتخذ‭ ‬من‭ ‬سيئول‭ ‬مقرا،‭ ‬إن‭ ‬الصور‭ ‬وصور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجمع‭ ‬هو‭ ‬كانجسون‭. ‬وفي‭ ‬يونيو،‭ ‬قال‭ ‬رافائيل‭ ‬جروسي‮

‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية

إن‭ ‬هناك‭ ‬ملحقا‭ ‬حديثا‭ ‬بالمبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬كانجسون‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المجمع‭ ‬يشترك‭ ‬في‭ ‬‮«‬خصائص‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مع‭ ‬منشأة‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬يونجبيون‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬غطّتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬أكد‭ ‬كيم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬للترسانة‭ ‬النووية‭ ‬وتوسيع‭ ‬استخدام‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬لتعزيز‭ ‬إنتاج‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الأسلحة‭. ‬ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬تصميما‭ ‬متقدما‭ ‬لأجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬والقاعة‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬

وأشار‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كشف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬منشأتها‭ ‬النووية‭ ‬السرية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أيضا‭ ‬بهدف‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬القادمة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ممكنا‭.‬