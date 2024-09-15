10 سنوات سجنا لمهربي مخدرات في علب مواد غذائية مستوردة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 23 سبتمبر لجلب مستأنفين أفارقة محكومين بالسجن 10 سنوات بعد إدانتهم بجلب المواد المخدرة والاتجار فيها عبر تهريبها في طرود تحتوي على علب معدنية لمواد غذائية.
وكان ضابط جمارك قد اشبته بطرد بريدي يحتوي على علب معدنية لمواد غذائية وعثر بداخله على مواد عشبية يعتقد أنها مواد مخدرة، وعليه تم إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم الأول يعمل ضمن شبكة إجرامية تتألف من عدة أشخاص يعملون على استيراد المواد المخدرة من الخارج بطرق فنية ثم ترويجها داخل مملكة البحرين بقصد الاتجار، وتم التواصل معه لتسلمه، لكنه رفض وطلب توصيله إلى عنوان سكنه، تم استبدال الطرد الأصلي بطرد وهمي مشابه له، فيما تم تكليف الشاهد الثاني بتمثيل دور عامل التوصيل، وعند وصوله إلى مسكن المتهم، قام الأخير بالتوقيع على ورقة استلام الطرد، وفورًا تم القبض عليه وتفتيش مسكنه، حيث تم العثور على حقيبة ظهر سوداء اللون تحتوي مادة «الماريجوانا» وعلب بلاستيكية تُستخدم لتعبئة المواد المخدرة قبل بيعها، ومبلغ نقدي يُعتقد أنه حصيلة بيع المواد المخدرة وقبض عليه.
واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل مع المتهم الثاني في بيع وترويج المواد المخدرة، حيث يقوم المتهم الثاني بتوفير كميات من المواد المخدرة من دولة إفريقية، ويقوم بتسليمها له فيقوم هو بترويجها لأشخاص من الجنسية الإفريقية، ويحصل على نسبة 40% من قيمة بيع المواد المخدرة، بينما يسلم الباقي للمتهم الثاني،
وأفاد المتهم الأول أنه تسلم المواد المخدرة ثلاث مرات، كانت الأولى والثانية بواقع 2 كيلوجرام من مادة «الماريجوانا» في كل مرة، بينما كانت الثالثة بكمية 1 كيلوجرام من المادة نفسها، وتم تهريبها إلى داخل مملكة البحرين بنفس الطريقة.
وفي المرة الأخيرة، طلب المتهم الثاني بيانات عنوانه وأرسل الشحنة مباشرة إلى عنوانه، وأوضح أن إجمالي قيمة بيع المواد المخدرة هو 3500 دينار، يحصل منها على 1000 دينار، ويسلم الباقي للمتهم الثاني، كما اعترف المتهم الثاني بعد القبض عليه باستيراد المواد المخدرة بالاتفاق مع أحد تجار المخدرات في دولة افريقية، وقام بدوره بتهريبها إلى مملكة البحرين وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ إجمالي قدره 1200 دينار. وكرر الفعل ذاته في المرة الثانية بناءً على طلب المتهم الأول وبنفس الاتفاق، وأفاد بأن المتهم الأول كان على علم بأن الطرد المستورد يحتوي على مواد مخدرة.
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