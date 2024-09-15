10 سنوات سجنا لمهربي مخدرات في علب مواد غذائية مستوردة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬ضابط‭ ‬جمارك‭ ‬قد‭ ‬اشبته‭ ‬بطرد‭ ‬بريدي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬علب‭ ‬معدنية‭ ‬لمواد‭ ‬غذائية‭ ‬وعثر‭ ‬بداخله‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬عشبية‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬اللازمة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بطرق‭ ‬فنية‭ ‬ثم‭ ‬ترويجها‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار،‭ ‬وتم‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬لتسلمه،‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬وطلب‭ ‬توصيله‭ ‬إلى‭ ‬عنوان‭ ‬سكنه،‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬الطرد‭ ‬الأصلي‭ ‬بطرد‭ ‬وهمي‭ ‬مشابه‭ ‬له،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬الشاهد‭ ‬الثاني‭ ‬بتمثيل‭ ‬دور‭ ‬عامل‭ ‬التوصيل،‭ ‬وعند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬المتهم،‭ ‬قام‭ ‬الأخير‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬استلام‭ ‬الطرد،‭ ‬وفورًا‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنه،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‭ ‬سوداء‭ ‬اللون‭ ‬تحتوي‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬الماريجوانا‮»‬‭ ‬وعلب‭ ‬بلاستيكية‭ ‬تُستخدم‭ ‬لتعبئة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬قبل‭ ‬بيعها،‭ ‬ومبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬حصيلة‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وقبض‭ ‬عليه‭.‬

واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬وترويج‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بتوفير‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية،‭ ‬ويقوم‭ ‬بتسليمها‭ ‬له‭ ‬فيقوم‭ ‬هو‭ ‬بترويجها‭ ‬لأشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬بينما‭ ‬يسلم‭ ‬الباقي‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني،‭

‬وأفاد‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬تسلم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬بواقع‭ ‬2‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬الماريجوانا‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الثالثة‭ ‬بكمية‭ ‬1‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬نفسها،‭ ‬وتم‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭.‬

وفي‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬طلب‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بيانات‭ ‬عنوانه‭ ‬وأرسل‭ ‬الشحنة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬عنوانه،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬هو‭ ‬3500‭ ‬دينار،‭ ‬يحصل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬1000‭ ‬دينار،‭ ‬ويسلم‭ ‬الباقي‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬كما‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬باستيراد‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬افريقية،‭ ‬وقام‭ ‬بدوره‭ ‬بتهريبها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسليمها‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬1200‭ ‬دينار‭. ‬وكرر‭ ‬الفعل‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وبنفس‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬الطرد‭ ‬المستورد‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭.‬