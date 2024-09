السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان

MENAFN - Alghad Newspaper) شغل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور جعفر عبد عبد الفتاح حسّان العديد من المناصب، منها نائب رئيس الوزراء دولة للشؤون الاقتصادية ووزير للتخطيط والتعاون الدولي ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني ، وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الأزمات.



وتاليا السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسّان :-



جعفر عبد عبدالفتاح حسّان (1968) ووزير أردني سابق عمل في عدّة مناصب شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين (2009 - 2013) ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني (2014 – 2018)، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، ليعود مديرا لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني بين عامي (2021-2024)، وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الازمات.



تلقى دراسته في مدرسة المطران في عمان التي تخرج منها عام 1985 وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراه.



متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ووالده عبد عبدالفتاح حسان الدنادنة من مواليد خريبة السوق (1921-1990 ).



المؤهلات العلمية



شهادتا الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا.



شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية.

شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة الأميركية.



شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس/ فرنسا.



المناصب:

ملحق في وزارة الخارجية (1991).



مكتب سموّ السكرتير العسكري لجلالة الملك ومكتب سموّ المستشار الثقافي لجلالة الملك/ الديوان الملكي الهاشمي (1993- 1995).



ضمن بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (1995 – 1999).



مجلس أمن الدولة/ الديوان الملكي الهاشمي (1999 – 2001).



قائم بالأعمال ونائب للسفير الأردني في واشنطن (2001 – 2006).



مدير لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا (2006 – 2009).



وزير للتخطيط والتعاون الدولي (2009-2013) في كلّ من: حكومتَي سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة فايز الطراونة الثانية، وحكومة عبدالله النسور الأولى.



شغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى كلّ من البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي.



ونائباً لرئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ونائباً لرئيس هيئة مديري مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير.



ومديراً لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني (2014 – 2018)



ونائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في حكومة هاني الملقي الثانية (شباط-حزيران 2018).



ومديرا لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني (2021 – 2024).



الأوسمة:



وسام مئوية الدولة الأولى.



وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.



وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة.



وسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال.



وسام (Order of the Crown Grand Cross) من بلجيكا.



وسام (Order of Merit of the Italian Republic) من إيطاليا.



وسام (Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) من اليابان.