السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان

MENAFN - Alghad Newspaper) شغل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور جعفر عبد عبد الفتاح حسّان العديد من المناصب، منها نائب رئيس الوزراء دولة للشؤون الاقتصادية ووزير للتخطيط والتعاون الدولي ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني ، وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الأزمات.



وتاليا السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسّان :-



جعفر عبد عبدالفتاح حسّان (1968) ووزير أردني سابق عمل في عدّة مناصب شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين (2009 - 2013) ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني (2014 – 2018)، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، ليعود مديرا لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني بين عامي (2021-2024)، وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الازمات.



تلقى دراسته في مدرسة المطران في عمان التي تخرج منها عام 1985 وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراه.



متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ووالده عبد عبدالفتاح حسان الدنادنة من مواليد خريبة السوق (1921-1990 ).



المؤهلات العلمية



شهادتا الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا.



شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية.

شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة الأميركية.



شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس/ فرنسا.



المناصب:

ملحق في وزارة الخارجية (1991).



مكتب سموّ السكرتير العسكري لجلالة الملك ومكتب سموّ المستشار الثقافي لجلالة الملك/ الديوان الملكي الهاشمي (1993- 1995).



ضمن بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (1995 – 1999).



مجلس أمن الدولة/ الديوان الملكي الهاشمي (1999 – 2001).



قائم بالأعمال ونائب للسفير الأردني في واشنطن (2001 – 2006).



مدير لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا (2006 – 2009).



وزير للتخطيط والتعاون الدولي (2009-2013) في كلّ من: حكومتَي سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة فايز الطراونة الثانية، وحكومة عبدالله النسور الأولى.



شغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى كلّ من البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي.



ونائباً لرئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ونائباً لرئيس هيئة مديري مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير.



ومديراً لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني (2014 – 2018)



ونائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في حكومة هاني الملقي الثانية (شباط-حزيران 2018).



ومديرا لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني (2021 – 2024).



الأوسمة:



وسام مئوية الدولة الأولى.



وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.



وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة.



وسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال.



وسام (Order of the Crown Grand Cross) من بلجيكا.



وسام (Order of Merit of the Italian Republic) من إيطاليا.



وسام (Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) من اليابان.