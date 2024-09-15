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محللون: الصاروخ اليمني هز الاحتلال وكشف إخفاقا كبيرا بمنظومته الأمنية

9/15/2024 3:02:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أكد محللون أن الصاروخ اليمني هز الاحتلال وكشف إخفاقا كبيرا بمنظومته الأمنية.
يأتي ذلك في وقت باركت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية أمس العملية التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في عمق كيان الاحتلال.
وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام في تغريدات عبر قناته على تيليغرام "نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح أمس والتي استهدفت موقعا عسكريا قرب "تل أبيب"، مثمنا "وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك".
وأضاف في إحدى التغريدات "أن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى".
وأكد أن "الكيان الصهيوني الذي لا زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت".
وشدد على أن "خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".
وبدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بـ"الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والإخوة أنصار الله، في عمق الكيان الصهيوني"، واعتبرها "رداً طبيعياً على عدوان الكيان على شعبنا الفلسطيني، وعلى اليمن الشقيق والمنطقة العربية".
وأكدت حماس في بيان لها أن أن "العدو الصهيوني لن يحظى بالأمن ما لم يتوقف عدوانه الوحشي على شعبنا في قطاع غزة".
وقالت إنّ "ما تقوم به جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق؛ من مواصلة عمليات الإسناد والمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني؛ هو حقّ أصيل لمقاومة أمتنا وشعوبها.
كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالضربة الصاروخية اليمنية، قائلة إنها فاقمت "أزمات العدو وأظهرت ضعفه"، وفق وصفها.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الرد اليمني الباليستي يمثل تعزيزا لمعادلة الردع، وكشفا جديدا لهشاشة الكيان الصهيوني حسب وصفها.
وقالت إن الرسالة اليمنية الباليستية واضحة ولا لبس فيها وتدعو إلى وقف العدوان على غزة فورا.
وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال إن قواتهم نفذت عملية نوعية استهدفت موقعا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي، في حين فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سبب التأخر برصد الصاروخ واعتراضه.
وأوضح سريع أن الصاروخ قطع مسافة تقدر بـ2400 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وهو يأتي في إطار ما سماها المرحلة الخامسة.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا من نوع "أرض-أرض" أُطلق من اليمن، سقط في منطقة حرجية غير مأهولة شرقي تل أبيب. وتناثرت شظايا الصاروخ في منطقة تبعد 6 كيلومترات عن مطار بن غوريون شرقي تل أبيب.
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الصاروخ سقط في بلدة كفار دانيال بمنطقة قريبة من مطار بن غوريون، وأضافت أن الصاروخ تسبّب في حرائق بمناطق حرجية وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.
وذكر إسعاف الاحتلال أن 9 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ بسبب الصاروخ.
وتوعد قادة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحوثيين برد قاس.
وقال نتنياهو إن "إسرائيل سترد بقوة على الهجمات التي تستهدفها"، مهددا بأن الحوثيين "سيدفعون ثمنًا باهظًا".-(وكالات)

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