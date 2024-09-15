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مخطط من حكومة الاحتلال اليمينية وقادة المتطرفين للسيطرة الكاملة على الأقصى

9/15/2024 3:02:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- لم تكتف حكومة الاحتلال بتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين اليومية للمسجد الأقصى المبارك بكل حرية ومن دون قيود، بل قررت تمويلها، بتخصيص ميزانية غير قليلة لتنظيمها والحشّد الواسع لها، بما يشكل خطوة خطيرة تهدد هوية المسجد في إطار مساعي تهويده وتقسيمه.
وفي سابقة خطيرة من نوعها، تعتزم حكومة الاحتلال من خلال ما تسمى "وزارة التراث" تمويل جولات منظمة لاقتحام المسجد الأقصى، من أجل تنظيم الاقتحامات وإرفاقها بمرشدين يسعون لربط المسجد الأقصى وباحاته بالتاريخ اليهودي المزعوم، بما يؤدي إلى ترويج الرواية الصهيونية الزائفّة عن "الأقصى".
وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذا القرار إلى فرض مزاعم أن المسجد الأقصى جزء من "أرض إسرائيل التاريخية"، وأنها صاحبة حق في السيطرة عليه وبسط سيادتها الكاملة على المسجد، بما يشكل تغييراً للواقع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.
كما يأتي قرار الاحتلال في إطار مأسسة مخطط للعديد من الوزراء في حكومة الاحتلال اليمينية وقادة المتطرفين للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، في خرق واضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي استفزاز خطير لمشاعر المسلمين في العالم.
يصاحب ذلك السماح للمستوطنين المتطرفين بتنفيذ الطقوس والصلوات التلمودية والسجود الملحمي الجماعي، بكل حرية من دون اقتصار تلك المشاهد الاستفزازية على موسم الأعياد اليهودية المزعومة، بل باتت تتكرر يومياً تحت حماية قوات الاحتلال.
في حين لم تتوقف مساعي الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" للسماح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى بكل حرية وبدون أي قيود، بالتزامن مع تصريحه الخطير بفرض الصلوات التوراتية فيه، ومحاولته "إقامة كنيسٍ يهودي في الأقصى لتحويل هويته من مسجد إسلامي إلى "هيكل" يهودي"، فضلاً عن تزعمه قيادة الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى.
وتسعى ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لحشد أنصارها من المستوطنين المتطرفين لتنظيم الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وتحويلها إلى واقع يومي سعياً للدفع باتجاه تخصيص مكان لليهود للصلاة داخل المسجد، سواء بتقسيمه أم باقتطاع جزء منه، تمهيداً لتهويده والسيطرة الكاملة عليه.
ويستغل المتطرفون حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة وتصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط فرض السيادة الكاملة على المسجد الأقصى وتغيير واقعه القائم، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة.
ولمواجهة مخططات الاحتلال الخطيرة واعتداءات مستوطنيه؛ انطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الاحتشاد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وإعماره، من أجل حمايته والدفاع عنه.
وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى وإعماره، للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين غير المسبوقة في فرض واقع جديد فيه.
وتتزامن هذه الدعوات مع عدوان عصيب ومرتقب على المسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم، عدا عن مخططات خطيرة تستهدف المسجد من حكومة الاحتلال والمستوطنين.
ويُواجّه المسجد الأقصى أعتى مواسم العدوان عليه في موسم "الأعياد اليهودية" المزعومة، خلال الفترة من 3 إلى 24 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.
وكانت ما يسمى "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة نشرت، مؤخراً، مقطع فيديو جديد يحاكي حريقًا في المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى تدميره وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.
من جانبها، دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إلى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وإنقاذه من محاولات التهويد والسيطرة عليه.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي، ضرورة الحفاظ على المسجد الأقصى، ومواجهة الخطر الذي يتهدد مكانته وقدسيته، كما يتهدد القدس المحتلة ومقدساتها المسيحية.
وأكدت صمود الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحيّيه، ووحدة مصيره وإيمانه الراسّخ بحقه في أرضه ومقدساته، وصموده في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين.
وأشارت إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتجويع وتهجير في غزة، وقتل وتدمير واعتقال واضطهاد في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة ومقدساتها، وطالبت المجتمع الدولي برفع الظلم والقهر ووقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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