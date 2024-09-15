الديمقراطية استفادت من عام الانتخابات، والاختبار الأكبر سيكون في أميركا

MENAFN - Alghad Newspaper) فرانسيس فوكوياما* - (فورين أفيرز) 2024/9/4

وصف 2024 بعام الانتخابات، لأن الانتخابات التي جرت فيه شملت أكثر من 30 بلداً. وحتى الآن، جاءت نتائج الانتخابات غير قاتمة بالنسبة للديمقراطية في العالم، على النقيض من توقعات باكتساح شعبوي عارم. وتبقى الكلمة الفصل رهن نتيجة الرئاسة الأميركية.

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انغمس الليبراليون في كثير من التفكير الكوارثي خلال "عام الانتخابات" الجاري. وقد انتاب الكثيرين منهم خوف من تعزيز مكاسب السياسيين المستبدين والشعبويين، من فيكتور أوربان في المجر إلى ناريندرا مودي في الهند، من خلال زيادة حصتهم من التصويت. ووفق تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" صدر في شباط (فبراير) 2024 بعنوان "تحليل عن حال الحرية في العالم"، شهد العالم مرحلة من تراجع الديمقراطية استمر قرابة عقدين. وتفاقم هذا التراجع مع صعود قوى كبرى استبدادية على غرار الصين وروسيا، والحروب الساخنة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وصعود أو تقدم الشعبويين القوميين في بلاد بدت ديمقراطياتها محمية على غرار ألمانيا وهنغاريا والهند وإيطاليا.

بالنسبة لليبراليين الذين رغبوا في الحفاظ على عالم آمن للديمقراطيات، جاء الحدث الأشد إثارة للقلق في منتصف تموز (يوليو) 2024، عندما أكد الجمهوريون أنهم يتبنون ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحه لنائب الرئيس، جي دي فانس، الآتي من تيار متطرف في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". وعلى الرغم من محاولة ترامب الانقلاب على نتائج الانتخابات الأميركية في العام 2020، إلا أنه شكل الخيار الذي تحمس له حزبه. وقد نجا لتوه من محاولة اغتيال، وجسدت قبضتاه المرفوعتان مع نداء "قتال، قتال، قتال" مشهداً نقيضاً للرئيس العجوز جو بايدن الذي تراجع أداؤه بشدة أثناء المناظرة الرئاسية في الشهر السابق.

في المقابل، ثبت أن خوف الليبراليين من أن يكشف العام الحالي عن انتصار عالمي للشعبوية غير الليبرالية لم يكن في مكانه. وعلى الرغم من المكاسب الواضحة التي أحرزتها الأيديولوجيات الاستبدادية في بلدان عدة، فإن الديمقراطية أظهرت في كثير من الأماكن قدرة مفاجئة على الصمود، وقد تستطيع الانتصار في الولايات المتحدة. وقد أدى تسليم كثير من الليبراليين بواقع تراجع الديمقراطية إلى القلق والسؤال بيأس عما يمكن فعله لكي يقلبوا هذا الاتجاه التراجعي رأساً على عقب. وهناك أجوبة سهلة إلى حد ممل عن ذلك، منها أن تذهب مع مواطنين مثلك للإدلاء بأصواتكم، أو إن كنت ناشطاً أكثر، أن تعمل بدأب على تحريك من لديهم تفكير متقارب كي يساعدوا السياسيين الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات. تتمحور الديمقراطية الليبرالية كلها حول العامل الشخصي، وما من دليل فعلي يبرهن أن الانخراط السياسي التقليدي لم يعد يجدي نفعاً.

عام الانتخابات

جاءت تسمية "عام الانتخابات" من الرقم القياسي تاريخياً لأعداد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في العالم. في ما يقارب 30 بلداً، أجريت انتخابات تتسم بأنها حاسمة وتنافسية. وقد بدأ ذلك العام المحوري في أواخر العام 2023، وتمثل الحدث الأشد حساسية في الانتخابات البولندية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) من ذلك العام، حينما أزيح حزب "القانون والعدالة" الشعبوي من السلطة، وحل بديلاً عنه تحالف من الأحزاب الليبرالية. وقد سلك "القانون والعدالة" المسار الذي افتتحه حزب "فيدسز" اليميني في هنغاريا، لكن التعاون الوثيق بين حزب "المنصة المدنية" البولندي وأحزاب أخرى من يسار الوسط، انتزع 41 مقعداً من "القانون والعدالة" الذي خسر أيضاً الغالبية التي كانت بحوزته في المجلس السياسي الأدنى من البرلمان البولندي المسمى "سيم". وجهد أعضاء أحزاب يسار الوسط البولندي في التغلب على انقساماتهم الماضية ونظموا حشوداً ضخمة لمصلحة الذهاب إلى الانتخابات. وشكلت خسارة "القانون والعدالة" تراجعاً ملحوظاً للشعبوية في أوروبا، وحرمت هنغاريا من حليف رئيس في الاتحاد الأوروبي. ولم تتبق أي دولة في شرق أوروبا تمضي في الاتجاه الشعبوي سوى سلوفاكيا مع عودة روبرت فيكو كرئيس للوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي تعهد بإنهاء الدعم القوي الذي يقدمه ذلك البلد لأوكرانيا. وأحجم رئيس سلوفاكيا المؤيد للغرب، زوزانا كابوتوفا، عن الترشح لولاية ثانية، وخلفه في حزيران (يونيو) 2024، بيتر بليغريني، الحليف لرئيس الوزراء روبرت فيكو، ويبدي الشخصان كلاهما تعاطفاً مع روسيا. وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الشعبوية، بقيت سلوفاكيا أمة منقسمة. وفي أيار (مايو)، أطلق قاتل مزعوم النار على فيكو بسبب معارضة رئيس الوزراء تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، هزم خافيير ميلاي خصمه سيرجيو ماسا في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي في الأرجنتين. واعتبر كثيرون في الولايات المتحدة أن ميلاي هو ترامب الأرجنتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبه الشخصي المعادي للمؤسسات، وتأييده للرئيس الأميركي السابق. وفي المقابل، حمل ميلاي على متن موجة من السخط الشعبي حيال تيار البيرونية الذي قاد البلاد إلى ركود اقتصادي عميق.

(في العام 1946، وصل الزعيم الأرجنتيني خوسيه بيرون إلى السلطة، وسار في اتجاه بناء دولة قوية تتبنى العدالة الاجتماعية ودور واسع للدولة في الاقتصاد والاتجاه نحو الاستقلالية).

على الرغم من أن كثيراً من الشعبويين يتبنون تأييد دولة قوية تعمل على تعزيز القيم الثقافية المحافظة، فإن ميلاي ليبرالي أصيل. وقد أتاح له النجاح المبكر لبرنامجه في الاستقرار الاقتصادي أن يحتفظ بشعبيته على الرغم من عدم امتلاكه قاعدة قوية في الكونغرس الوطني الأرجنتيني. ولا يتمثل الخطر الأساس الذي يحمله ميلاي في تحركه باتجاه الاستبداد، بل في احتمال أن يذهب بعيداً في إضعاف الدولة الأرجنتينية.

شهد مطلع العام 2024 نتائج مختلطة بالنسبة للديمقراطية. في كانون الثاني (يناير)، هزم الحزب التقدمي الديمقراطي خصماً مؤيداً لحزب الـ"كومنتانغ" الصيني، وبقيت فنلندا راسخة في المعسكر الديمقراطي.

(ترأس حزب كومنتانغ القومي الصين قبل أن يقود الزعيم الشيوعي ماوتسي تونغ تمرداً مسلحاً أدى إلى سقوط حكم حزب كومنتانغ وهرب قيادته إلى جزيرة تايوان، عقب الحرب العالمية الثانية. وفي السنوات الأخيرة، حدث تقارب بين الخصمين التاريخيين ربما بسبب تصورهما المشترك عن صين واحدة، وعدم تأييدهما استقلال تايوان).

في كلتا الحالتين، عملت الأحزاب الفائزة بدأب وهدوء، ولكن بحيوية، على إرساء أغلبيات تشريعية لها. في المقابل، بعد شهر من ذلك، أعيد انتخاب الرئيس ناييب بوكلي مع نيله غالبية مرموقة بـ85 في المائة من الأصوات. واعتبرت النتيجة مكافأة على الانخفاض الدراماتيكي في الجريمة الذي حدث بفضل اللجوء إلى وسائل خارج الأطر المرسومة للسلطات بهدف سجن شطر كبير من قيادات العصابات الإجرامية في البلاد. وخلال السباق الرئاسي لولايته الثانية، أبطل بوكلي حظراً يفرضه دستور السلفادور على إعادة انتخاب رئيس البلاد لولاية ثانية، وقد يبقى راسخاً في السلطة لسنين آتية. واستمر الميل نحو مكافأة حكم الرجال الأقوياء مع انتخاب برابوو سوبيانتو للرئاسة في إندونيسيا. وسبق لمجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان أن دانت برابوو، القائد السابق للقوات الخاصة، بارتكاب جرائم حرب أثناء احتلال إندونيسيا لجزر تيمور-ليسته، في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. وكذلك مُنع برابوو من السفر إلى الولايات المتحدة بين العامين 2000 و2020 عندما منحته إدارة ترامب تأشيرة دخول إلى أميركا. لكن انتصاره لا يعبر إلا عن الشعبية الهائلة لسلفه جوكو ويدودو الذي يزعم برابوو أنه يخلد إرثه.

في بنغلادش، شهد كانون الثاني (يناير) 2024 استمراراً لإمساك حزب "رابطة عوامي" الفاسد الذي تقوده الشيخة حسينة، بالسلطة في البلاد، على الرغم من احتجاجات واسعة ضد حكمها في أرجاء بنغلادش. ولكن، سرعان ما ثبت أن نجاحها ليس إلا مرحلة عابرة. ومع تجدد الاحتجاجات بعد الانتخابات، دُفعت حسينة إلى مغادرة البلاد في مطلع آب (أغسطس) الماضي. وليس من المؤكد أن تستطيع بنغلاديش استعادة صورتها الديمقراطية، لكن من الواضح أن عدداً كبيراً من المواطنين ضاقوا ذرعاً بحاكم استمر في الإمساك بالسلطة طوال 20 سنة خلال الأعوام الثمانية والعشرين الماضية.

رفض الحلول الشعبوية

في منتصف السنة الماضية، حصل اقتراعان مهمان في جنوب أفريقيا والمكسيك، لم يكن من السهل تصنيفهما ضمن إطار ثنائية الصراع بين الشعبويين والليبراليين. في جنوب أفريقيا، خسر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" 71 مقعداً نيابياً في الجمعية الوطنية، وفقد الأغلبية التي كان يتمتع بها فيها. وقد هيمن ذلك الحزب على سياسات البلاد منذ انتقالها إلى الديمقراطية في العام 1994. وتزعزعت أمور تلك الدولة مع صعود حزب جديد، "يوماكهنتو ويسيزوي"، اختصاراً "أم كيه"، المرتبط بالرئيس السابق الفاسد جاكوب زوما. وعقب الانتخابات، عقد "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" تحالفاً استثنى منه "أم كيه"، لمصلحة التعاون مع حزب "التحالف الديمقراطي" الذي يميل إلى تمثيل الناخبين من أصحاب البشرة البيضاء، إضافة إلى الذين يسمون بالملونين، أو العرق المختلط. وكان "التحالف الديمقراطي" قد فاز بثلاثة مقاعد برلمانية بينما خسر الجناح اليساري المتطرف الممثل بحزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" خمسة مقاعد. ومنحت انتخابات العام 2024 نوعاً من الشعور بالطمأنينة، على خلفية كل فضائح الفساد والتدهور الاقتصادي التي عانت منها جنوب أفريقيا خلال العقد الماضي. واعتبر المقترعون أن "حزب المؤتمر الأفريقي" مسؤول عن ذلك بسبب قيادته الفاسدة للبلاد، لكنهم لم ينحازوا بالكامل إلى الحلول الشعبوية.

وعلى نحو مماثل، أظهرت المكسيك قوة ثقافتها الديمقراطية. وقد صنف المحللون الليبراليون الرئيس المكسيكي الحاكم، أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، كشعبوي أميركي لاتيني. ولكن، جاءت شعبية أوبرادور على خلفية فساد المؤسسات. وفي خطاباته اليومية، يشن حملات على الأقلية السلطوية الفاسدة التي حكمت المكسيك طوال عقود. وقد أحدث تراجعاً في الحرب ضد عصابات تهريب المخدرات، مما تسبب في انخفاض مرحلي للعنف فيما فشل في حل المشكلة الأساسية التي ستتخبط فيها المكسيك لسنوات مقبلة. وأطلق العنان لعدد من السياسات المساندة للفقراء فيما حافظ على الشطر الأعظم من الانضباط المالي. بالتالي، مع اعتزامه أن يغدو أول رئيس يساري منذ الثورة المكسيكية في العام 1920، حاز أوبرادور شعبية ضخمة، ثم فازت خليفته، كلوديا شينباوم، بالرئاسة في حزيران (يونيو) 2024 بفارق فاق 30 نقطة فصلتها عن منافسها المحافظ. وكذلك كسب حزب شينباوم المسمى "مورينا"، غالبية كاسحة في المؤتمر المكسيكي (مجلس النواب)، مما أعطاه فرصة لتغيير الدستور بعد فوز شينباوم بالرئاسة. وقد أظهر لوبيز أوبرادور ميولاً غير ليبرالية كثيرة خلال رئاسته، وستتمثل هدية مغادرته السلطة في إعطاء البلاد ما يسمى "الإصلاح التشريعي المكسيكي" الذي سيفضي في حقيقة الأمر إلى إضعاف حاد لاستقلالية المؤسسات. في المقابل، ليس من الواضح كيف ستستعمل شينباوم سلطتها القوية حينما تتسلم مقاليد الحكم فعلياً. وإذا لم تحدث أي مفاجأة، من الأفضل النظر إليها كسياسية آتية من يسار الوسط الأميركي اللاتيني، أكثر من كونها يسارية شعبوية.

وشهدت الهند انتخابات حاسمة أخرى عبر اقتراع جرى على مراحل امتدت بين منتصف نيسان (أبريل) ومطلع حزيران (يونيو). ويندرج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضمن الأعضاء البارزين في نادي الشعبويين القوميين، والذي أضعف الإعلام والمحاكم والحريات المدنية في بلاده. وساد توقع بارتفاع الغالبية التي يحوزها حزب "بهاراتيا جانتا" الهندوسي القومي، في المجلس الأدنى في البرلمان الهندي "لوك سابها". وبدلاً من ذلك، خسر "بهاراتيا جانتا" الغالبية وأجبر على عقد تحالف مع أحزاب أخرى.

وثمة دلالة وازنة حملتها الانتخابات الأقل تأثيراً في الساحة السياسية العالمية في منغوليا التي جرت في نهاية حزيران (يونيو) 2024. وتلك البلاد المحشورة بين روسيا والصين، هي الوحيدة في أوراسيا الوسطى التي حافظت على حكم ديمقراطي بعد خروجها من فلك موسكو عقب انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991. وفي المقابل، اتجه "حزب الشعب المنغولي" الحاكم الذي خلف الحزب الشيوعي في الحقبة السوفياتية، إلى اتباع سياسة تتزايد استبداديتها وميلها إلى تأييد روسيا، بين العامين 2022 و2024. ولكن، لوحظ في الانتخابات أن "الحزب الديمقراطي" المعارض ضاعف عدد مقاعده البرلمانية في سياق رفض الناخبين لنظام مشبع بالتلوث. ولم تبرز وسائل الإعلام الغربية ذلك التغيير، لكنه يبرهن على مدى القوة التي يحوزها الناخب العادي في الدفاع عن الديمقراطية.

تبدلات مزعزعة للاستقرار

جرت انتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع حزيران (يونيو) من العام الحالي. وبرزت فيها نجاحات للأحزاب الشعبوية على غرار "حزب الحرية" في النمسا، و"التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبن في فرنسا، وحزب "البديل" في ألمانيا، و"حزب الحرية" في هولندا، وحزب "إخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني في إيطاليا. وفي الدول الـ27 المنضوية ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر الخاسرين في أحزاب الخضر والاشتراكيين. وراوحت في أمكنتها، أو أحرزت مكاسب ضئيلة، أحزاب الوسط ويمين الوسط على غرار "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في ألمانيا، و"المنصة المدنية" في بولندا. وطارت مقاعد من أيدي حزب "القانون والعدالة" في بولندا، وحزب "فيدسز" في هنغاريا الذي أدى انشقاق أحد أعضائه، بيتر ماغيار، إلى انقسام الأصوات فذهب قسم منها لمصلحة الحزب الذي شكله ماغيار عقب فضيحة فساد في حزب "فيدسز".

شهدت فرنسا وإيطاليا النتيجتين الأكثر إثارة للقلق في انتخابات الاتحاد الأوروبي. إذ اكتسح حزب لوبن التحالف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفاز بأكثر من ضعفي حصته السابقة من الأصوات. وأدى ذلك إلى إعلان ماكرون عن انتخابات وطنية مبكرة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وأضاف حزب "التجمع الوطني" 37 مقعداً إلى حصته في البرلمان، وتحالف اليسار، "الجبهة الوطنية الجديدة"، 32 مقعداً. ولوهلة، بدا وكأن المتطرف المعبر عن الشباب، جوردان بارديللا، يتجه نحو نيل منصب رئاسة الوزراء. ولكن، في الجولة الثانية من التصويت التي جرت مطلع تموز (يوليو) الماضي، أقدمت أحزاب الوسط واليسار على تبادل سحب مرشحها الأضعف، فأقفلت الطريق إلى السلطة في وجه "التجمع الوطني". ولم يحدث ذلك إلا بسبب تعاون أحزاب الجناح اليساري مع مرشحي تيار الوسط، وهو عمل روتيني لكنه ضروري، في السياسة، وقد فشلت تحالفات سابقة في تنفيذه.

وفي إيطاليا، لم يكن الوضع واعداً على نحو مماثل. في الانتخابات الأوروبية، ارتفعت حصة ميلوني وحزب "إخوة إيطاليا" الشعبوي بشكل كبير، ونال حزب ميلوني اليميني غالبية مريحة في البرلمان الإيطالي. وفي البداية، قدمت ميلوني التي تولت رئاسة الوزراء في أواخر العام 2022، نفسها بوصفها آتية من التيار الوسطي. ومع بداية ولايتها، فصمت عرى علاقتها مع الشعبويين المؤيدين لروسيا مثل أوربان وفيكو، عبر إظهار دعمها القوي لأوكرانيا. وآنذاك، توقع محللون كثر أنها ستؤيد ترشح رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لولاية ثانية. ولكن، عقب الانتخابات الأوروبية، مالت ميلوني إلى اليمين، وصوت حزبها لمصلحة تأييد مشروط لأوكرانيا فيما عارض إعادة انتخاب فون دير لاين.

ثمة دولة أوروبية كبيرة واحدة أجرت انتخابات من دون أن يتهددها احتمال صعود حزب شعبوي إلى السلطة. ولم تكن تلك الدولة سوى المملكة المتحدة التي حقق فيها "حزب العمال" نصراً حاسماً على المحافظين، في مطلع تموز (يوليو) الماضي. وقد أمسك حزب المحافظين بالسلطة طوال 14 عاماً تحت قيادة خمسة رؤساء للوزراء، وقاد البلاد إلى ركود اقتصادي متطاول تسبب به جزئياً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالـ"بريكست". وحينما أزاح "حزب العمال" قائده اليساري المتطرف، جيرمي كوربين، واستبدل به زعيماً أكثر اعتدالاً، كير ستارمر، جاءت ردة الفعل من المصوتين بصورة مواتية تماماً. واستمرت الزمر الشعبوية، على شاكلة نايجل فاراج (زعيم حزب يدعو إلى استقلال المملكة التام في شؤونها كلها عن القارة الأوروبية) في إثبات حضورها. وحاز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بزعامة فاراج على 14 في المائة من الأصوات، أي أكثر من حزب "الديمقراطيين الليبراليين" الذي نال 12 في المائة منها. وأدى نظام الاقتراع بالغالبية المحلية البسيطة (فوز كل مرشح بالمقعد النيابي المخصص لدائرته، بالغالبية البسيطة)، إلى استبعاد فاراج عن السلطة.

المقاومة الديمقراطية

ثمة حفنة من الانتخابات المهمة التي ستحدث خلال العام الحالي. ويشمل ذلك مولدوفا التي يرجح فور حزب الرئيس الليبرالي ماييا ساندو بانتخابات قد تعيده ليستمر في المنصب الأول، وجورجيا التي يحظى فيها حزب "الحلم" المؤيد لروسيا بفرصة جيدة للاحتفاظ بالسلطة.

ولكن، يبقى أن الانتخابات الأهم، بأشواط بعيدة، هي تلك التي ستجري في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الولايات المتحدة، بين ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس حالياً. وعندما انعقد "المؤتمر الوطني الجمهوري" في منتصف تموز (يوليو) الماضي، بدا مرجحاً فوز ترامب على بايدن المسن. ولكن، أدى قرار بايدن التخلي عن الاستمرار في الترشح للولاية ثانية، إلى إحداث فورة نشاط مفاجئة في صفوف الديمقراطيين. وأصبحت استطلاعات رأي كثيرة أجريت على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة، تظهر أن هاريس أضحت متقدمة على منافسها.

من شأن نتيجة الانتخابات الأميركية أن تحدث تأثيرات هائلة في المؤسسات الأميركية، والعالم بأسره. وقد عبر ترامب عن إعجابه الشديد بقادة مستبدين أقوياء من أمثال فلاديمير بوتين في روسيا وشي جينبينغ في الصين، ووعد بإضعاف القيود على السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة. ومن شبه المؤكد أنه سينهي دعم أميركا لأوكرانيا، حيث عبر عن تشككه العميق في قيمة تحالفات على غرار حلف الناتو. وتعهد بأن ينهي العلاقات التجارية مع الصين، ويفرض ضريبة بـ10 في المائة على كل السلع المصنوعة في الخارج. وبحزم، تخلى الحزب الجمهوري عن السياسات الليبرالية التي انتهجت في عهد الرئيس رونالد ريغان، والتزم بأن يضع قوة الدولة في خدمة أهداف التيار المحافظ.

في المقابل، لم يثبت عام الانتخابات حتى الآن أنه مرعب للديمقراطية في العالم؛ إذ أحرزت أحزاب مستبدة وقادة متسلطون، نجاحات في بعض الدول، لكنها هزمت في بلدان أخرى. وكذلك عبر مواطنون عن معارضتهم الحوكمة الاستبدادية عبر طرق أخرى. في تموز (يوليو)، صوت الفنزويليون بشكل كاسح لمصلحة المرشح المعارض إدماندو غونزاليس، مما أوصل نظام نيكولاس مادورو إلى ارتكاب تزوير واسع النطاق ليتم إعلانه رئيساً فائزاً بالانتخابات. ولا يستطيع نظام مادورو الاستمرار إلا إذا أصبح استبدادياً بشكل مفضوح وتخلى عن أي شذرة من الشرعية الديمقراطية. وفي ميانمار التي أمسكت الزمرة العسكرية فيها بالسلطة عقب انقلاب في العام 2021، تدأب انتفاضة مسلحة موالية للديمقراطية المعارضة للزمرة العسكرية وعدد من الميليشيات الإثنية، على إحراز مكاسب على الأرض.

لا تقدم الانتخابات بحد ذاتها ضماناً بانتهاج سياسات جيدة أو التوصل إلى مخرجات طيبة. وهي بالأحرى تقدم فرصة لتحميل القادة المسؤولية عن السقطات السياسية وتكافئهم على ما ينظر إليها على أنها نجاحات. وتصبح الانتخابات خطرة حينما تأتي بقادة يسعون إلى فرض سياسات مشكوك فيها ويأملون في إضعاف المؤسسات الليبرالية والديمقراطية الأساسية أو تخريبها. في هذا الصدد، أضحت الولايات المتحدة مثالاً نافراً. وفي الوقت الحاضر، لم تشهد الديمقراطيات الأوروبية والآسيوية قائداً صاعداً يرفض بفظاظة قبول نتائج انتخابات، أو يحرض على العنف الشعبي بغية تجنب الخروج من السلطة. بالتالي، سيكون اعتزام كثير من الناخبين الجمهوريين التطبيع مع حوادث السادس من كانون الثاني (يناير) 2021، علامة على ضعف قيم الديمقراطية في الديمقراطية القائدة في العالم. وهي كذلك إشارة سيلتقطها شعبويون متماثلو الأفكار (من أمثال داعمي الرئيس البرازيلي السابق جائير بولسينارو الذين قلدوا مشاغبي السادس من مكانون الثاني (يناير) حينما اجتاحوا برلمان بلادهم في العام 2023)، في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني (نوفمبر).

ثمة دروس يجب استخلاصها من عام الانتخابات، تتمثل حتى الآن بأن صعود الشعبوية والسياسيين المستبدين ليس أمراً محتماً. ومن المستطاع وقف الانحدار الديمقراطي، وقد حدث ذلك بالفعل، في بلدان كثيرة أجرت انتخاباتها. وفي المقابل، ليس مستطاعاً حماية القيم الديمقراطية بالعنف، ولا بترتيبات سريعة على غرار الحلول التشريعية (كمثل اللجوء إلى التعديل الدستوري الـ14 لإبطال ترشيح ترامب)، وصعود قائد كاريزمي، أو ما إلى ذلك. (البند 14 من قانون الحقوق المدنية، يتيح إبطال ترشيح من شاركوا أو حرضوا على عصيان مسلح).

يتمثل الشيء الفاعل حقاً في العمل الدؤوب، والممل أحياناً، للسياسات الديمقراطية على غرار عقد النقاشات، والعمل على إقناع المصوتين وتحريكهم للإدلاء بأصواتهم، ونسج تحالفات وكذلك، إذا اقتضت الضرورة، إبرام تسويات يتنحى فيها الأفضل لمصلحة الممكن. وحتى في زمن يتخلله اليأس حيال الديمقراطية العالمية، يملك المواطنون القدرة على أن يكونوا عاملاً فاعلاً في التحرك نحو مستقبل أفضل.



* فرانسيس فوكوياما: زميل أقدم في "مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون" بجامعة ستانفورد، ويشغل منصب المدير في "قسم فورد دورسي لدرجة الماجستير في القانون الدولي". الترجمة العربية لـ"إندبندنت عربية"، حيث نشرت في 11 أيلول (سبتمبر) 2024.