مدن توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي في جدة

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مع شركة نستله عقد تخصيص أرض صناعية مساحتها 117 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ بهدف إنشاء أول مصنع
غذائي بالمملكة المقرر افتتاحه في عام 2025، باستثمارات تبلغ 270 مليون ريال في مرحلته الأولى مما يعزز الإنتاج المحلي.
ويستهدف المشروع في مراحله الأولى إنتاج أغذية الأطفال، وتدشين خط إنتاج مؤتمت بأعلى التقنيات الحديثة للتغليف ومواد التعبئة بواسطة كوادر وطنية مؤهلة في صناعة الغذاء، وسيخلق المشروع في مرحلته الأولى مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وستكون الطاقة الإنتاجية المستهدفة في المرحلة الأولى هي 15 ألف طن سنوياً.
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