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مدن توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي في جدة

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مع شركة نستله عقد تخصيص أرض صناعية مساحتها 117 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ بهدف إنشاء أول مصنع غذائي بالمملكة المقرر افتتاحه في عام 2025، باستثمارات تبلغ 270 مليون ريال في مرحلته الأولى مما يعزز الإنتاج المحلي.
ويستهدف المشروع في مراحله الأولى إنتاج أغذية الأطفال، وتدشين خط إنتاج مؤتمت بأعلى التقنيات الحديثة للتغليف ومواد التعبئة بواسطة كوادر وطنية مؤهلة في صناعة الغذاء، وسيخلق المشروع في مرحلته الأولى مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وستكون الطاقة الإنتاجية المستهدفة في المرحلة الأولى هي 15 ألف طن سنوياً.

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