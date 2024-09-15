شوغان الياباني.. هل يكون أول مسلسل أجنبي يفوز بجائزة الإيمي لأفضل عمل درامي؟

MENAFN - Amman Net) يتصدر مسلسل "شوغان" (Shogun) الذي يتناول اليابان في زمن الإقطاع السباق للفوز بجوائز إيمي، المعروفة بـ"أوسكارات التلفزيون". ويعد هذا العمل المرشح في 25 فئة، مرشحا ليكون أول مسلسل غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل مسلسل درامي.

وسيقام الحفل المرتقب، الذي يقدم جوائزه الممثل يوجين ليفي وابنه دانييل، في لوس أنجلوس اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش ضمن فعاليات الدورة الـ76. وقد أُجلت هذه الدورة لأشهر بسبب الإضرابات التي عطلت الإنتاج في هوليود العام الماضي، مما قلص عدد الأعمال المشاركة بنسبة الثلث مقارنة بالأعوام السابقة.

و"شوغان" هو اقتباس لرواية جيمس كلافيل الشهيرة، التي كانت من أكثر الكتب مبيعا في السبعينيات، وتتناول الصراعات على السلطة في اليابان الإقطاعية. وقد نجح المسلسل في تحقيق شهرة كبيرة في الولايات المتحدة رغم اعتماده على الحوارات المترجمة، وهو من إنتاج قناة "إي إكس" المملوكة لشركة ديزني، وهو ثاني مسلسل غير ناطق بالإنجليزية يُرشح لجائزة أفضل مسلسل درامي بعد المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" (Squid Game) قبل عامين.

من المتوقع أن يحصد "شوغان" جوائز عدة خلال الحفل، منها جوائز للممثلين هيرويوكي سانادا، وآنا ساواي، كما يتنافس تادانوبو أسانو -الذي يؤدي دور زعيم إقطاعي قاسٍ- للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.

وسبق أن

حقق "شوغان" نجاحا باهرا حتى قبل الحفل الرئيسي، حيث فاز بـ14 جائزة في الفئات الثانوية، مما يجعله الأكثر فوزا بجوائز إيمي هذا الموسم. وأهم منافسيه في الحفل هو الموسم الأخير من مسلسل "التاج" (The Crown) من إنتاج نتفليكس، الذي تباينت الآراء حول نهايته، ولكن إليزابيث ديبيكي التي جسدت شخصية الأميرة ديانا مرشحة بقوة لجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

مع انتهاء مسلسل "الخلافة" (Succession)، الذي هيمن على جوائز إيمي لسنوات، قد تجد مسلسلات جديدة مثل "فال أوت" (Fallout) و"السيد والسيدة سميث" (Mr. & Mrs. Smith) فرصتها في المنافسة.

وفي فئة أفضل مسلسل قصير، يتصدر مسلسل "طفل الرنة" (Baby Reindeer) من إنتاج نتفليكس التوقعات. وقد واجه هذا المسلسل المثير للجدل دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 170 مليون دولار، بعدما زعمت بريطانية أن شخصيتها الحقيقية ألهمت شخصية البطلة.

وفي فئة الكوميديا، يواصل مسلسل "ذي بير" (The Bear) تألقه للعام الثاني على التوالي، حيث يتصدر الترشيحات بـ23 فئة. ويغوص هذا المسلسل في أعماق المطبخ الخلفي لأحد مطاعم شيكاغو، ويسرد قصة سعي متجر ساندويتشات للتحول إلى مؤسسة حائزة نجمة ميشلان، ومن المتوقع أن يفوز المسلسل بجوائز لممثليه جيريمي ألين وايت وإيبون موس-باكراتش، اللذين يقدمان دورين مركزيين في العمل.

وقد فاز "ذي بير" بالفعل بـ7 جوائز إيمي في الفئات الثانوية، منها جائزة أفضل "ضيف شرف" للممثلة جيمي لي كيرتس.

يذكر أن جوائز إيمي تأسست عام 1949، وتعد أرفع الجوائز في مجال التلفزيون، وتُقارن بجوائز الأوسكار في السينما. ومنذ بداياتها، كانت الجائزة تعبيرا عن التميز الفني والتقني في مجال التلفزيون، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الجوائز منافسة متزايدة بين الأعمال الناطقة بغير الإنجليزية، مما يعكس تنوع الإنتاج التلفزيوني وازدياد اهتمام الجمهور العالمي بالقصص غير الأميركية.