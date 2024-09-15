إرادة ملكية بتعيين علاء البطاينة مديرا لمكتب الملك

إرادة ملكية بتعيين علاء البطاينة مديرا لمكتب الملك
التاريخ
9/15/2024 9:59:21 AM
(MENAFN
- Amman Net) صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين المهندس علاء عارف البطاينة، مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من تاريخ 15/9/2024.
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