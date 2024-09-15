ما هو تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية ؟ .. استمع

ما هو تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية ؟ .. استمع
التاريخ
9/15/2024 9:59:16 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح المهندس والمدرب في مجال السيارات الكهربائية معتز عبدالله المصري تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · معتز عبدالله المصري يوضح تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية
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