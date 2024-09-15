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ما هو تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية ؟ .. استمع

9/15/2024 9:59:16 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضح المهندس والمدرب في مجال السيارات الكهربائية معتز عبدالله المصري تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · معتز عبدالله المصري يوضح تأثير رفع الضريبة على سوق السيارات الكهربائية


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