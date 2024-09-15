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افتتاح أروقة الحرم الإبراهيمي كافة أمام المصلين لمناسبة ذكرى المولد النبوي

9/15/2024 6:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- افتُتحت، اليوم الأحد، جميع أروقة الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، المواطنين إلى التوافد إلى الحرم الإبراهيمي، للمشاركة في فعاليات ذكرى المولد النبوي، التي انطلقت منذ الصباح، وإطلاق فعالية الحوار الوطني المجتمعي للوحدة الوطنية الفلسطيني.

وأوضح الرجبي أن هذه الفعالية مباركة في يوم مبارك في مكان مبارك، بوجود هذا العدد من الحافظين في الحرم الإبراهيمي وإحياء الذكرى العطرة.

وأشار إلى فعاليات مركزية بعد ظهر اليوم، وسلسلة من البرامج والفعاليات، من قراءة القرآن، ومجلس الصلاة على النبي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد الخناق على البلدة القديمة، وحارات الحرم الإبراهيمي، وقد جرت اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم صباح اليوم من المستعمرين وقوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية وشوارع البلدة القديمة.

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